Servizio Civile Universale: i programmi “Oltre le Fragilità” e “Giovani cittadini attivi” aprono le porte ai giovani in Liguria

È aperto il bando per partecipare alnell’ambito dei programmi, promosso dainsieme allae a una rete di organizzazioni del terzo settore. I programmi offronoattraverso progetti attivi sul territorio ligure, con posizioni in tutte le provincie liguri con

I volontari saranno coinvolti in attività educative, sociali, culturali e di inclusione sociale. Le attività spaziano dal supporto ai servizi educativi per l’infanzia, all’accompagnamento di anziani e adulti con fragilità o disabilità, dall’inclusione e orientamento dei migranti, alla promozione della cultura e dell’apprendimento permanente. Ogni progetto è pensato per stimolare la partecipazione attiva dei giovani e il loro coinvolgimento in azioni concrete sul territorio.

Il Servizio Civile Universale rappresenta una formazione pratica e orientativa. I volontari sono affiancati da operatori esperti e partecipano a percorsi di formazione generale e specifica, acquisendo competenze trasversali utili sia per il proprio percorso formativo che per il mondo del lavoro. L’esperienza, della durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali e un compenso mensile di circa 520 euro

Oltre alle competenze tecniche, i volontari possono ottenere certificazioni delle competenze, possibili crediti formativi universitari e rappresenta un titolo valorizzato anche nei percorsi pubblici: la normativa prevede infatti una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile Universale.

Per molti giovani il Servizio Civile è anche un momento importante di orientamento. L’esperienza permette infatti di mettersi alla prova in diversi ambiti – educativo, sociale, culturale e organizzativo – e spesso aiuta a chiarire meglio i propri interessi e le proprie prospettive di studio o lavoro. Non di rado proprio durante l’anno di servizio i ragazzi riescono a mettere maggiormente a fuoco il proprio percorso futuro.

Siamo profondamente soddisfatti che anche quest’anno Confcooperative Liguria riesca a offrire un’importante opportunità ai giovani. Le politiche giovanili restano centrali e, in questo senso, ribadiamo la strategicità del servizio civile: un’occasione significativa di formazione, di avvicinamento al mondo del lavoro e di scoperta dei propri talenti e delle proprie predisposizioni, anche in continuità con i percorsi di studio” commenta Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria. “È notevole la percentuale di giovani che, grazie al servizio civile, trovano una collocazione lavorativa: parliamo di oltre il 30%, in un’ottica di lavoro buono e dignitoso. Importante anche la distribuzione capillare dei posti disponibili, con una scadenza ormai ravvicinata. Ancora una volta siamo al fianco delle giovani generazioni, grazie al contributo delle cooperative sociali che accolgono i volontari su tutto il territorio“.

Chi è interessato può ricevere informazioni sui progetti e un supporto nella scelta dell’ambito più vicino alle proprie attitudini e aspettative attraverso momenti informativi dedicati.

Per candidarsi c’è tempo fino all’8 aprile. Le candidature si presentano esclusivamente online tramite la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.