Il sequestro

Trentasette chili di hashish trovati e sequestrati su un camion a Sestri Ponente

Erano su un mezzo della Bartolini diretto al centro di smistamento, in sei colli provenienti da Barcellona

guardia finanza

Genova. La Guardia di finanza di Sestri Ponente ha sequestrato 37 chili di hashish (due chili sono in realtà di marijuana) all’interno di un camion dell’azienda di trasporti Bartolini diretto al centro di smistamento di Cornigliano. La sostanza stupefacente era contenuta in sei diversi colli, tutti provenienti da Barcellona, in Spagna.

Ad insospettire le fiamme gialle, che hanno eseguito un semplice controllo è stata non solo la provenienza dei pacchi ma anche i destinatari.

Diversi destinatari fuori regione, ma nessun indirizzo di persone fisiche, elemento che già in passato aveva fatto scattare controlli e sequestri della stessa sostanza da parte della guardia di finanza in aeroporto. Così è stato aperto il portellone e l’odore inconfondibile dell’hashish contenuto nei colli ha trasformato il sospetto e in certezza.

L’autista del mezzo non è indagato. La droga è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dalla pm Valentina Grosso.

