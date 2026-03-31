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Dal sequestro alla beneficenza: la Guardia di Finanza dona 200.000 tra abiti e giochi

Si tratta di prodotti sicuri e in perfetto stato, pronti per essere utilizzati, sequestrati durante un'operazione

Generico marzo 2026

Genova. Un’ordinaria attività di servizio si è trasformata in un concreto gesto di solidarietà: circa 200.000 articoli tra abbigliamento per uomo, donna e bambino e giochi per l’infanzia inizialmente sottoposti a sequestro dalla Compagnia Pronto Impiego di Genova, sono stati destinati in beneficenza.

Si tratta di prodotti sicuri e in perfetto stato, pronti per essere utilizzati, che hanno così acquistato una nuova vita e sostengono chi ne ha più bisogno. I materiali sono stati affidati a due realtà profondamente radicate nel tessuto sociale genovese.

“A.V.E.R.G.E. ODV”, un’associazione di volontariato, attiva dal 2002, che affianca quotidianamente famiglie in difficoltà, fornendogli alimenti e vestiario.

Sei Sorelle”, nata dall’iniziativa di sei sorelle, promuove invece il recupero di cose in disuso, per rimetterle in circolo, secondo un modello semplice ed efficace, assimilabile a un vero e proprio outlet solidale.

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