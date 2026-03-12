  • News24
Il sequestro

Porto di Genova, sequestrate 50 tonnellate di giubbotti antiproiettile ed elmetti destinati agli Emirati Arabi e al Nord Africa

Il transito di armamenti non era stato comunicato alla Prefettura: tre denunciati nell'operazione congiunta di Guardia di finanza e Dogane

Genova. Un carico di oltre 50 tonnellate di equipaggiamento tattico e di armamento, per un valore stimato di circa 6 milioni di euro, è stato bloccato nel porto di Genova. L’operazione è frutto di un lavoro congiunto tra i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i finanzieri del Comando Provinciale di Genova.

I controlli, nati da un’analisi della documentazione doganale, hanno permesso di scoprire all’interno
dei container più di 1.000 giubbotti antiproiettile, 700 elmetti balistici e numerose uniformi da combattimento con protezione da infiltrazione chimica.

Il materiale, proveniente dall’India e diretto negli Emirati Arabi Uniti e in Nord Africa, è stato sequestrato perché introdotto in Italia senza la comunicazione obbligatoria preventiva alla Prefettura per armi e armamenti anche solo in transito nel porto di Genova (Art. 28 del T.U.L.P.S, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Per queste violazioni sono state denunciate tre persone: due italiani, tra cui un genovese, e un cittadino straniero.

