Senzatetto trovato morto in via XII Ottobre

Genova. È morto un senzatetto in via XII Ottobre. Lo hanno trovato esanime sotto i portici, poco prima delle 21 di ieri, 24 marzo, i volontari che ogni sera offrono un pasto caldo a chi non ha una fissa dimora.

La chiamata al 112 è stata purtroppo inutile, perché i soccorritori dell’ambulanza 3-278 del distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese, insieme all’automedica Golf 3. non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uomo, di nazionalità polacca e di circa 65 anni, era già spirato da qualche ora.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di rito e successivamente la polizia mortuaria.

“La notizia della morte di una persona senza dimora, in strada, ieri sera a Genova ci addolora molto e, al contempo, ci fa interrogare su cosa e come fare di più e meglio”. Così, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis, e l’assessora al Welfare, Cristina Lodi.

“Gregory era una persona seguita dall’educativa territoriale e dai volontari − aggiunge l’assessora Lodi − lo avevamo incontrato con la sindaca anche nel corso dell’ultimo censimento dei senza dimora. Purtroppo, era malato da tempo ma, al di là di qualche ricovero in ospedale, aveva sempre rifiutato altre sistemazioni”. L’assessora ricorda che “il confronto con l’educativa di strada e con i volontari è sempre aperto attraverso una cabina di regia. Anche in queste ore siamo in stretto contatto per affrontare il dolore di una perdita e la necessità di non lasciare mai nulla di non approfondito. Al momento, non abbiamo problemi di numero di posti di accoglienza, che sono significativi, ancora liberi e continuano a essere proposti alle persone che finora preferiscono rimanere in strada. Gregory nelle ultime settimane era stato seguito dagli operatori dell’educativa di strada, ma aveva rifiutato l’accoglienza e gli sono stati forniti beni di prima necessità“. Ma, rimarca Lodi, “le persone che vivono in strada esprimono sempre più problemi complessi anche dal punto di vista sanitario. Dobbiamo, da un lato, lavorare e insistere ancora di più per guadagnare fiducia affinché le persone accettino di farsi accogliere e, dall’altro, fare in modo che ci sia una maggiore presa in carico sanitaria ospedaliera e ambulatoriale. Oggi avremo un primo confronto nazionale sul Censimento avviato anche a Genova, per la prima volta in collaborazione con Istat, sui senza dimora: conoscere con puntualità i numeri e soprattutto le situazioni di disagio è un primo passo importante per una presa in carico efficace delle persone senza dimora, che necessitano di un approccio multidisciplinare».

(foto d’archivio F.Sansa)