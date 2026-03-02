  • News24
Problema

Semaforo si abbatte su corso Saffi, possibile causa del crollo i lavori per il supermercato

Secondo quanto spiegato da Aster, intervenuta per allestire un semaforo temporaneo, una ruspa avrebbe scavato troppo vicino alla base dell'impianto

semaforo mobile

Genova. Un semaforo si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, sulla strada all’incrocio tra corso Aurelio Saffi e via Rivoli, a Genova.

Il crollo è avvenuto intorno alle 15 in un momento in cui sulla strada, seppure una delle più trafficate, non transitavano auto o scooter: se l’impianto fosse caduto su un veicolo in movimento o poco distante avrebbe potuto provocare un grave incidente.

Non ci sono stati feriti, invece, ma ci sono state ripercussioni sulla viabilità, con la polizia locale intervenuta per i rilievi e per regolare la circolazione.

Sul posto anche gli operatori di Aster per ripristinare un impianto mobile alternativo, in attesa che possa essere riposizionato un nuovo semaforo.

Sono stati proprio i tecnici Aster a individuare le cause probabili dell’abbattimento: nell’ambito del maxi cantiere della cosiddetta Rotonda di Carignano, dove sorgerà anche un nuovo supermercato, una ruspa ha scavato troppo vicino alla base del semaforo, provocandone la caduta.

