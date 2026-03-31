Segue il navigatore e resta incastrato nella stradina: l’odissea di un tir liberato dai vigili del fuoco

Genova. Ieri pomeriggio a causa di una indicazione inesatta del navigatore, il conducente di un auto articolato, ha imboccato via Valleregia a Serra Riccó, restando bloccato.

Il grosso mezzo è rimasto di fatto inamovibile durante alcuni tentativi di manovra effettuati per provare a invertire la marcia dopo che l’autista, vedendo la strada sempre più stretta, ha capito di essere finito in un “problema”.

I Vigili del Fuoco sono sopraggiunti con la squadra di Bolzaneto e, valutato lo scenario, hanno chiesto l’appoggio dell’autogrù della sede centrale. Grazie a questa è stato possibile rimettere in strada il mezzo e farlo retrocedere.