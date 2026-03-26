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Appuntamento

“Scuola, famiglia, sport”: il 27 marzo a Sampierdarena e Cornigliano una giornata di incontri

L'evento organizzato dal Consorzio Pro Loco: "Una grande alleanza educativa per le nuove generazioni"

centro civico buranello

Genova. Il Consorzio Pro Loco Genova APS, in collaborazione con le Pro Loco Sampierdarena San Teodoro e Cornigliano Ligure, promuove l’iniziativa “Scuola, Famiglia, Sport: una grande alleanza educativa per le nuove generazioni”, una giornata di incontri dedicata al ruolo fondamentale dello sport come strumento educativo e alla collaborazione tra scuola, famiglie e territorio.

L’evento si articolerà in due appuntamenti pubblici, in programma venerdì 27 marzo, con l’obiettivo di coinvolgere istituzioni, docenti, studenti, famiglie e realtà associative in un momento di confronto e condivisione.

Ore 9:30 – Auditorium Centro Civico Buranello (Sampierdarena)
Ore 14:30 – Villa Durazzo Bombrini (Cornigliano)

Momento centrale degli incontri sarà l’intervento di Fabio Caiazzo, componente del consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A., che approfondirà il valore dello sport nei percorsi educativi e il ruolo delle istituzioni nel favorire sinergie tra scuola e famiglie.

Accanto a lui interverranno:

Viviana Federici di Martorana, psicopedagogista e docente formatore nazionale
Lorenzo Brogi, responsabile regionale Dipartimento Sport Liguria
Enrico Mendace, presidente Consorzio Pro Loco Genova

Al mattino, saranno presenti il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi e il consigliere regionale Armando Sanna. Nel pomeriggio, interverranno la consigliera delegata del Comune di Genova Maria Luisa Centofanti e la presidente regionale Unicef  Caterina Porcu

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuola e famiglie, promuovendo lo sport come strumento di crescita, inclusione e sviluppo personale per le nuove generazioni.

“Costruire un’alleanza educativa tra scuola, famiglia e sport – dichiara il presidente del Consorzio Pro Loco Genova, Enrico Mendace – significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani, creando opportunità di crescita sana, inclusiva e condivisa”.

Gli incontri sono aperti al pubblico e rivolti in particolare a docenti, studenti, genitori e operatori del settore educativo e sportivo.

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