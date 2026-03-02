“C’è un uomo che sta entrando con degli esplosivi”: scuola sgomberata a Borzoli, ma era una bravata

Genova. L’allarme è scattato a metà mattinata, quando tra le chat degli studenti è circolato un messaggio che parlava di un individuo in procinto di entrare a scuola con degli esplosivi.

Inevitabile che scattassero i protocolli e i controlli di sicurezza, Sul posto, presso il Centro di formazione Cif di Borzoli, sono arrivate prima le volanti della polizia, poi le unità cinofile e infime gli artificieri.

La scuola è stata completamente evacuata per consentire i controlli, durati oltre due ore. L’esito è stato fortunatamente negativo, All’origine dell’allarme probabilmente la bravata di qualche studente.