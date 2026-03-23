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Scuola, approvato incentivo per il servizio estivo 2026. Bruzzone: “Investiamo sulle persone per sistema educativo moderno”

Il provvedimento mira a stabilizzare e valorizzare le professionalità che operano nel settore dell'istruzione, permettendo al Comune di rispondere con efficacia alle esigenze delle famiglie durante il periodo estivo

centro estivo pietra

Genova. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora ai Servizi Educativi e al Personale, Rita Bruzzone il provvedimento che introduce un incentivo economico specifico per il personale non dirigente, insegnanti scuola infanzia e assistenti asilo nido, impegnati nel servizio estivo 2026, garantendo così la copertura finanziaria e la qualità dei servizi educativi anche oltre il tradizionale calendario scolastico.

La delibera permette l’immediata pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta al personale educativo. Grazie a questo passaggio amministrativo, l’ente assicura il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive fornite dagli educatori. Questo incentivo è stato proposto in sede di incontro sindacale e ufficializza in delibera. È una proposta volontaria a cui rispondere.

Il provvedimento mira a stabilizzare e valorizzare le professionalità che operano nel settore dell’istruzione, permettendo al Comune di rispondere con efficacia alle esigenze delle famiglie durante il periodo estivo.
«Con questa delibera non ci limitiamo a una firma tecnica, ma diamo concretezza a una visione di scuola aperta e inclusiva- dichiara l’assessora Rita Bruzzone – Il riconoscimento economico per il Servizio Estivo 2026 è un atto di rispetto verso la professionalità del nostro personale educativo, che rappresenta il vero motore del nostro sistema educativo 0/6 anni».

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