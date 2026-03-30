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Scontro auto bicicletta in piazza Rossetti: uomo di 65 anni al pronto soccorso fotogallery

Trauma cranico per il ciclista, stabilizzato e portato al San Martino dalla Croce Bianca Genovese

Incidente bici piazza Rossetti

Genova. Incidente oggi pomeriggio in piazza Rossetti dove, per dinamica ancora da accertare, si è verificata una collisione tra un’auto e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 65enne, che nell’urto è stato sbalzato sull’asfalto, riportando un trauma cranico -sebbene indossasse il caschetto- con dolore costale e agli arti superiori.

Sul posto è intervenuto la Croce Bianca Genovese insieme ai medici del 118. L’uomo è stato spinalizzato e condotto in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie territoriali della Polizia Locale per la ricostruzione del sinistro; piazza Rossetti è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per consentire i soccorsi e i rilievi. Disagi per il traffico.

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