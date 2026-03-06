  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Apprensione

Scomparso dal 28 febbraio, continuano le ricerche di “Dino” Ramorino

Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno battuto il torrente Chiaravagna. L'ottantenne, malato, è sparito sabato 28 febbraio da Sestri Ponente

domenico dino ramorino

Genova. È stato visto l’ultima volta sabato 28 febbraio, al mattino, a Sestri Ponente, in via Oliva. Poi più nulla. Ma non si fermano le ricerche di Domenico “Dino” Ramorino, 80 anni, malato di Parkinson, scomparso da qualche giorno nel ponente di Genova.

A lanciare l’allarme i familiari, che si sono rivolti a vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine, oltre che a diffondere l’avviso di ricerca sui social.

Ancora questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo hanno battuto la zona del torrente Chiaravagna per capire se l’anziano possa essersi diretto verso il greto del torrente.

“Potrebbe indossare superga blu scure, pantaloni di jeans scuri larghi e un cappotto pesante – dice la nipote, Irene Pelizza – è un uomo molto dolce e riservato, teniamo si sia allontanato volontariamente da casa”.

“Potrebbe essere spaesato e spaventato e sicuramente non ha le sue medicine con sé. Se chiunque dovesse vederlo contattatemi, siamo tutti in pensiero per lui”.

Chi dovesse vederlo o avere notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.