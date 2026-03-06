Scomparso dal 28 febbraio, continuano le ricerche di “Dino” Ramorino

Genova. È stato visto l’ultima volta sabato 28 febbraio, al mattino, a Sestri Ponente, in via Oliva. Poi più nulla. Ma non si fermano le ricerche di Domenico “Dino” Ramorino, 80 anni, malato di Parkinson, scomparso da qualche giorno nel ponente di Genova.

A lanciare l’allarme i familiari, che si sono rivolti a vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine, oltre che a diffondere l’avviso di ricerca sui social.

Ancora questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo hanno battuto la zona del torrente Chiaravagna per capire se l’anziano possa essersi diretto verso il greto del torrente.

“Potrebbe indossare superga blu scure, pantaloni di jeans scuri larghi e un cappotto pesante – dice la nipote, Irene Pelizza – è un uomo molto dolce e riservato, teniamo si sia allontanato volontariamente da casa”.

“Potrebbe essere spaesato e spaventato e sicuramente non ha le sue medicine con sé. Se chiunque dovesse vederlo contattatemi, siamo tutti in pensiero per lui”.

Chi dovesse vederlo o avere notizie è pregato di contattare le forze dell’ordine.