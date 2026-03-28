Scippo sventato grazie all’inseguimento “da remoto” della polizia locale: tre arresti

Genova. Tre uomini, tutti di nazionalità algerina, sono stati arrestati dalla Polizia Locale per tentato furto aggravato ai danni di un anziano signore al quale stavano sottraendo un borsellino dallo zaino, in via Pré.

L’operazione è avvenuta mercoledì 25 marzo nell’ambito del Piano della sicurezza urbana 2026, con un servizio combinato pattuglia in borghese su strada e operatore da remoto. I tre, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, sono stati riconosciuti e attenzionati dall’operatore impegnato nel monitoraggio da remoto che, in linea diretta, ha guidato gli agenti in loco portando così all’arresto. Nello zaino di uno dei tre fermati sono stati rinvenuti tre dispositivi telefonici, occultati in una tasca nascosta.

Telefoni e borsellino sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Per i tre è scattata anche la denuncia per il reato di ricettazione. A seguito dell’udienza l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto anche il divieto di dimora.