Sciopero generale 9 marzo, anche Amiu incrocia le braccia

Genova. Lunedì 9 marzo sarà giornata di sciopero anche per Amiu, la partecipata del Comune che si occupa di rifiuti.

Amiu aderisce allo sciopero nazionale generale dalla sigla Usb in tutti i settori pubblici e privati.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità.