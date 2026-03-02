Sayf, effetto Festival di Sanremo: tre nuovi concerti in autunno

Genova. Dopo un Festival di Sanremo da protagonista in cui ha conquistato il secondo posto sia nella classifica generale con “Tu mi piaci tanto” sia nella serata delle cover con “Hit the road jack” insieme a Alex Britti e Mario Biondi, Sayf annuncia nuove date dei concerti nel suo Santissimo Tour.

Gli appuntamenti, oltre a Genova il 14 luglio, il soldout all’Alcatraz di Milano il 21 ottobre e all’Atlantico Live di Roma il 27 ottobre, diventano sei: mercoledì 14 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria, sabato 17 ottobre al Teatro Geox di Padova e una nuova data sempre all’Alcatraz di Milano il 22 ottobre. I biglietti dei concerti di Sayf sono già in prevendita su livenation.it.

Tu mi piaci tanto alterna riflessioni personali e osservazioni sociali: tra riferimenti alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni e alle contraddizioni della nostra società. Dal palco di Sanremo a quello del Santissimo Tour, Sayf porterà con sé un senso di vicinanza e autenticità che rende ogni esibizione un incontro diretto e sincero con chi ascolta.

Chi è Sayf

Sayf nasce a Genova nel 1999 da una famiglia italo-tunisina. Inizia presto a rappare, scrivere canzoni e suonare la tromba. Dopo anni di gavetta e due mixtape, comincia ad affermarsi nella scena genovese. Tra il 2023 e 2024 le uscite si moltiplicano e il suo nome inizia ad attirare attenzione anche oltre i confini liguri, portandolo a collaborare con artisti emergenti come Helmi, Ele A, 22simba. Nel 2025 pubblica il suo primo EP, “Se Dio Vuole” (con anche un feat di Rhove), che segna l’inizio di una rapida crescita, tra live sold out, hit da classifica e la nascita del suo Santissima Fest a Genova, già confermato anche per il 2026 al Porto Antico, Arena del Mare. Le performance live diventano il suo marchio di fabbrica, caratterizzate dalla qualità altissima portata sul palco insieme alla sua band. La cura di ogni dettaglio trasforma il suo repertorio in un’esperienza unica dal vivo, com’è stato ad esempio durante lo speciale live al JAZZMI, con arrangiamenti jazz dei suoi brani realizzati ad hoc per l’occasione. La cifra stilistica di Sayf è la sua versatilità fuori dal comune, l’abile mix tra il rap e il cantautorato, le melodie e le barre, i racconti di strada e quelli d’amore, le sonorità sudamericane e le influenze arabe, la tradizione musicale genovese e l’urban contemporaneo.

Nel 2025 è protagonista dell’estate con ben 3 brani: “Sto bene al mare” di Marco Mengoni insieme a Sayf e Rkomi, “Figli dei palazzi” feat Néza e “Una can”, il suo singolo da solista.

A novembre è uscito il suo ultimo singolo, “Money (feat. Artie 5ive, Guè)”. Sayf è stato, inoltre, scelto da Spotify per “Radar 2025”, il programma dedicato agli artisti emergenti da tenere d’occhio e da Vevo Global per “DSCVR Artists to Watch 2026”.