Savignone, l’assessore Piana illustra al territorio le opportunità per chi investe nell’entroterra

Savignone. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana ha incontrato a Savignone, nella sede comunale, amministratori e imprenditori della Valle Scrivia per presentare le opportunità messe in campo da Regione Liguria per chi vive e lavora nell’entroterra, in attuazione della L.R 6/2025. Opportunità a sostegno di chi apre una nuova impresa nei piccoli comuni e di chi, in questi territori, ha già un’azienda.

“Ringrazio i partecipanti per il confronto cordiale e costruttivo – sottolinea l’assessore Alessio Piana -. Regione Liguria sta investendo molto sulle aree interne, con una strategia dedicata a valorizzare le nostre valli: dai contributi di 300 euro al mese per cinque anni per chi apre un’impresa in uno dei Comuni entro i 2.500 abitanti, ai 30 mila a euro a fondo perduto per chi ammoderna o ristruttura i locali. Strumenti che si affiancano alla Strategia Nazionale Aree Interne, che vede coinvolti i nove comuni della Valle Scrivia nel percorso di incentivazione regionale. Una delle esigenze rappresentate – aggiunge Piana – è la necessità di investire in maniera innovativa in percorsi tecnico-professionali che possano avvicinare i giovani alle professioni ricercate in vallata”.

“Siamo molto soddisfatti del dialogo messo in campo in questa giornata tra Regione, Comune e attività produttive del territorio – dichiara il sindaco di Savignone Antonio Bigotti -. Le imprese rappresentano un presidio sociale importante per lo sviluppo del territorio. Anche per questo abbiamo bisogno di servizi efficaci ed efficienti per poter vivere in questa valle: infrastrutture e mobilità servono come il pane per il nostro tessuto sociale ed economico”.