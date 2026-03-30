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Savignone, inaugurata la nuova foresteria dell’ex colonia di Renesso

La zona notte, di circa 152 mq, può ospitare fino a 14 posti letto distribuiti in sei camere, tutte dotate di bagno

Generico marzo 2026

Savignone. L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco Antonio Bigotti, ha inaugurato oggi la nuova foresteria della ex colonia di Renesso a Savignone.

L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento complessivo di Regione Liguria pari a 350mila euro. La riqualificazione ha interessato la foresteria inserita nel complesso della storica colonia montana di Renesso con l’obiettivo di restituire alla comunità e al territorio una struttura moderna, funzionale e destinata all’accoglienza turistico-ricettiva.

I lavori hanno riguardato il recupero complessivo dell’edificio, oggi riorganizzato in un unico volume efficiente e accessibile. All’interno è stata realizzata una zona giorno di circa 62 mq con salone e cucina a vista attrezzata, oltre a servizi accessibili anche a persone con disabilità. La zona notte, di circa 152 mq, può ospitare fino a 14 posti letto distribuiti in sei camere, tutte dotate di bagno, tra cui soluzioni accessibili. All’esterno sono stati valorizzati gli spazi verdi con giardino, viale alberato, fontanella, area lavatoi e aree naturali circostanti, inserite in un contesto ambientale di pregio.

“L’inaugurazione della foresteria della ex colonia di Renesso rappresenta un risultato importante, che unisce recupero del patrimonio esistente e sviluppo del territorio – ha detto Scajola –. Restituiamo alla comunità una struttura riqualificata, capace di offrire nuove opportunità di accoglienza e valorizzazione turistica. Interventi come questo dimostrano quanto la rigenerazione urbana possa incidere concretamente sulla qualità dei servizi e sulla crescita dei territori, soprattutto nei piccoli Comuni. Regione Liguria continuerà a sostenere con determinazione progetti di questo tipo, che migliorano la vivibilità e rafforzano l’attrattività delle nostre comunità. Dal 2021 a oggi, nella sola provincia di Genova, sono stati finanziati 38 interventi per un totale di 8 milioni di euro“.

“La foresteria di Renesso, a breve, verrà assegnata ad associazioni o a privati, grazie a un bando che seguirà la chiusura delle manifestazioni d’interesse. Animare il nostro territorio comunale è tra le aspirazioni del programma politico- conclude il sindaco Antonio Bigotti-. Il nostro sogno è riqualificare anche la storica colonia, destinandola a residenza per anziani autosufficienti in regime di cohousing, per mettere a frutto socialità, esperienza e rigenerazione di un’area che può dare molto al territorio e alla Liguria”.

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