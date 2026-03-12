Genova. Una dichiarazione d’amore che supera la distanza per adattarsi a una nuova fase della vita: Sarah Felberbaum, moglie dell’allenatore del Genoa Daniele De Rossi, è volata da Roma a Genova per trascorrere un po’ di tempo con il marito, e al momento di saluti ha affidato ai social una riflessione sulla loro nuova vita.

“Nuova organizzazione familiare. Nuove gioie, nuovi dolori. Cambiano gli orari, cambiano le priorità. App dei treni e degli aerei sempre aperte, calendari da incastrare. Lavoro, bambini, partite. ‘Dove sei questo weekend?’. Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé anche qualche lacrima”, ha scritto condividendo una serie di foto che ritraggono lei e De Rossi a spasso per Genova. Una passeggiata sul mare, un pranzo a base di ramen in centro, un aperitivo con lo sguardo sulla onde.

“Scegli di prenderti il bello: le passeggiate romantiche, il cercarsi di notte nel letto solo per sussurrare ‘ehi, sono qui’ perché conosci bene la solitudine di addormentarsi da soli per troppe notti”, prosegue Sarah Felberbaum, che conclude con un romantico “Ti amo, Daniele”.

La coppia sta insieme dal 2011 e ha avuto due figli, Olivia Rose, oggi 12 anni, e Noah, di 10 anni. Il matrimonio è arrivato nel 2015 alle Maldive, quando De Rossi e Totti giovavano ancora insieme. A novembre del 2025, con la nomina di De Rossi ad allenatore del Genoa, Felberbaum e i due figli sono rimasti a Roma ed è iniziato per loro una nuova fase.