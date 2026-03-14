Santo Stefano d’Aveto, inaugurata la nuova sala multimediale comunale

Santo Stefano d’Aveto. Questa mattina, a Santo Stefano d’Aveto, è stata inaugurata la nuova sala multimediale comunale, uno spazio dedicato alla comunità e alla promozione di iniziative culturali e sociali, intitolata a Roberto Pareti, già sindaco del Comune recentemente scomparso. Alla cerimonia hanno preso parte amministratori locali, cittadini e rappresentanti istituzionali.

La nuova sala multimediale nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale del paese, ospitando incontri, attività formative ed eventi aperti alla comunità.

“Questa moderna sala multimediale che abbiamo finanziato con mezzo milione di euro di fondi Psr – dice l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana – è un luogo fondamentale per mantenere vivo il tessuto sociale e valorizzare il capitale umano delle nostre comunità dell’Entroterra. La Regione – ha ricordato Piana – si è impegnata molto nel sostenere servizi e infrastrutture nei piccoli comuni. Abbiamo destinato un milione di euro alla banda ultra larga perché oggi la connettività è un servizio essenziale per vivere e lavorare in questi territori”.

Alla cerimonia era presente anche l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana, che ha evidenziato il valore delle infrastrutture digitali per la crescita dei territori: “Investire in connettività e innovazione significa offrire nuove opportunità ai cittadini e alle imprese dell’entroterra, rendendo questi territori sempre più competitivi e attrattivi”.

Nel corso della visita istituzionale c’è stato anche un sopralluogo agli impianti di risalita, tema strategico per lo sviluppo economico locale. “Con la nuova programmazione – ha aggiunto Alessandro Piana – intendiamo destinare parte delle risorse FOSMIT anche al sostegno delle stazioni sciistiche liguri, tra cui Santo Stefano d’Aveto per rafforzare l’attrattività delle nostre montagne”.

“Il Comune ha ricevuto risposte concrete dalla Regione Liguria – ha affermato il vicesindaco di Santo Stefano d’Aveto, Mattia Crucioli –. Grazie ai finanziamenti regionali abbiamo potuto intervenire sulla manutenzione delle strade e sugli impianti di risalita. Sono stati stanziati 600mila euro per la seggiovia, utilizzati per la manutenzione della parte alta e per la messa in sicurezza e revisione della parte bassa e dei quadri elettrici”.