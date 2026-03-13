Sant’Egidio, la Comunità nel suo 58°anniversario. Bucci: “Anima solidale di Genova”

Genova. Alle celebrazioni per il 58° anniversario della Comunità di Sant’Egidio, tenutesi oggi nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La celebrazione è stata presieduta dal presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e ha riunito nella basilica membri della Comunità di Sant’Egidio, cittadini, autorità civili e militari.

“La Comunità di Sant’Egidio rappresenta da quasi sessant’anni l’anima solidale e comunitaria di Genova – commenta Bucci -. Arrivare a celebrare 58 anni di attività significa aver costruito nel tempo una presenza solida, che sa stare accanto ai più fragili, oltre a promuovere la cultura della pace e dell’incontro. È un impegno che deve incoraggiare anche le istituzioni a essere sempre più vicine a questa realtà, sostenendo e valorizzando un’esperienza che rappresenta un modello per il nostro territorio”.

“Momenti come questi sono sempre un’occasione per essere tra le persone, tra tanti genovesi e liguri, e per ascoltare le parole di un uomo come il cardinale Zuppi, che ogni giorno si occupa del prossimo e delle sfide del nostro tempo”.