Santa Margherita, tutto pronto per la festa di Primavera. Invitato Sayf: “Vieni a friggere i frisceu con noi”

Santa Margherita. Sessantuno edizioni e uno spirito che non invecchia mai. A Santa Margherita Ligure torna la Festa della Primavera, uno degli appuntamenti più longevi e identitari del territorio, capace di raccontare anno dopo anno la storia e le tradizioni della comunità. Un evento che affonda le radici nella cultura contadina e marinara della città e che oggi rappresenta anche il primo grande appuntamento del calendario degli eventi di Santa Margherita Ligure.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Festa della Primavera con il patrocinio e il sostegno di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova e Comune di Santa Margherita Ligure, animerà la città dal 20 al 22 marzo, con il consueto intreccio di riti, musica e convivialità che da oltre sessant’anni segna simbolicamente l’arrivo della bella stagione.

Cuore della festa restano i suoi momenti più tradizionali: il falò sulla spiaggia e la distribuzione gratuita di friscêu dolci e salati. Quest’anno sul palco di Ghiaia ci sarà anche lo storico gruppo genovese de I Trilli accompagnati da un analogo monumento folk locale: Franca Lai.

Come da tradizione, non manca il celebre “menaggio” del Comitato organizzatore. Quest’anno l’attenzione si è concentrata su Adam “Sayf” Viacava, originario di Santa Margherita Ligure, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista di simpatici appelli social con cui gli organizzatori lo invitano a partecipare alla festa: «Sai ballare, sai cantare, hai fatto il porta pizze e il barista… non ti spaventerai mica per due friscêu. Ti aspettiamo!».

Il programma prenderà il via venerdì 20 marzo alle 20:30 con la cerimonia di investitura del Priore della Festa della Primavera all’Auditorium Santa Margherita (ex Cinema Lux), seguita da una serata danzante con l’Orchestra Caravel.

Sabato 21 marzo al mattino alle 11:00 la festa entrerà nel vivo con la sparata di mortaretti per Tunin e Manena – i pupazzi che vengono issati sulla “penolla” del falò” – mentre dalle 20:45 l’esibizione della Banda Folcloristica di Ghiaia per le vie cittadine e, a seguire, il suggestivo panegirico di mortaretti con lo spettacolo pirotecnico della “Antiga Sparata” di San Lorenzo e l’accensione del falò con la speranza che per buono auspicio a bruciare per primo sia il pupazzo di Manena. A seguire musica e divertimento con DJ Guru.

Domenica 22 marzo, sul lungomare di Ghiaia, alle 11:00 spazio al concerto della Filarmonica “Cristoforo Colombo” e nel pomeriggio dalle 15:00 via alla distribuzione gratuita dei friscêu, accompagnata come già anticipato dalla musica di Franca Lai e dei Trilli.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà recuperata sabato 28 e domenica 29 marzo.

Dichiara il Presidente del Comitato Festa Primavera Andrea Bernardin: «Con oltre sessant’anni di storia alle spalle, la Festa della Primavera continua a essere molto più di un evento: è un momento di identità collettiva, memoria storica e personale di chi si è impegnato per tenere vivo questo appuntamento e festa popolare che ogni anno riunisce cittadini e visitatori, aprendo simbolicamente la stagione degli appuntamenti della Riviera. Ringrazio il Comune di Santa Margherita Ligure, la Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e gli sponsor per il supporto. Ci vediamo in Ghiaia!».