Santa Margherita Ligure, grazie a Solidarietà in Villa raccolti oltre 7.400 euro per le associazioni sportive

Santa Margherita Ligure. Mercoledì mattina il Comune di Santa Margherita ha consegnato alle associazioni sportive l’incasso del ricavato di “Solidarietà in Villa”, la serata anni 90/2000 che si è tenuta a Villa Durazzo lo scorso 24 gennaio con la regia di Comune e Progetto Santa Margherita, la collaborazione dell’associazione Limelight e la partecipazione dei dj che hanno scritto la storia delle notti made in Riviera.

All’interno del Salone degli Stucchi la vicesindaco Fabiola Brunetti, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Palli, gli assessori Francesca Tarabocchia e Sebastiano Teppati e l’amministratore unico della Progetto Santa Margherita Lorenzo Muzzi hanno consegnato gli assegni per un valore complessivo di 7.426 euro.

Le associazioni cui saranno donati i fondi sono Acd San Lorenzo della Costa, Canottieri Argus 1910 Asd, Acd Sammargheritese, Circolo Nautico, Winner Volley, Società Remiera Figari Asd.

Con l’occasione è stato annunciato che l’evento avrà anche una versione estiva, anch’essa con finalità benefiche, già programmata per il 2 agosto nel giardino della Villa.