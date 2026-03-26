Santa Margherita, solaio danneggiato in una scuola chiusa: sotto accusa la scossa di terremoto

Santa Margherita Ligure. La scossa di terremoto registrata ieri in provincia di Massa-Carrara, avvertita anche a Genova, potrebbe avere avuto conseguenze nel Levante ligure.

A seguito di un’ispezione nella scuola di San Lorenzo successiva alla scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata ieri tra La Spezia e Massa Carrara, i responsabili dell’area territorio e ambiente hanno riscontrato e documentato il movimento di un solaio.

“Pur non essendo possibile stabilire una correlazione più che probabile tra il distaccamento di una parte del pavimento e l’attività sismica di ieri – dichiara il sindaco Guglielmo Caversazio – possiamo definire provvidenziali le verifiche di sicurezza e la successiva chiusura di un plesso che non era più idoneo a ospitare gli alunni e il personale docente“.

“Auspichiamo che, di fronte a questi eventi, chi aveva paventato a caldo finalità speculative sull’edificio, con toni anche fuori scala, voglia prendere atto del rischio oggettivo a cui sarebbero stati sottoposti bambini, insegnanti e addetti alla scuola senza il nostro intervento”, conclude il sindaco.