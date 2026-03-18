Santa Margherita, iniziano i lavori al cimitero centrale

Santa Margherita Ligure. Iniziano questa settimana, al cimitero centrale, i lavori di rifacimento di due scale di collegamento alle gallerie superiori e di sistemazione puntuale della pavimentazione in pietra.

L’intervento rappresenta il secondo stralcio di un progetto iniziato col restauro e il risanamento delle gallerie stesse, in fase di ultimazione, ed è anche susseguente alla sistemazione di un tratto di muro perimetrale alla destra del cancello d’ingresso. I lavori avviati in questi giorni cubano poco più di 158 mila euro e hanno una durata prevista di 180 giorni consecutivi.

Fabiola Brunetti, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, commenta: “I cimiteri continuano a essere tra i principali destinatari di attività manutentive da parte del Comune. Purtroppo questo intervento non esaurisce il loro fabbisogno di attenzione. Dovremo ancora investire molto per riportarli alla bellezza, al decoro e alla funzionalità che meritano”.