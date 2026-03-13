Sanità, Pastorino e Romeo: “Un presidio in via Bonghi e realizzare un centro geriatrico d’eccellenza”

Genova. “Dopo l’assemblea pubblica che si è svolta nei giorni scorsi a Bolzaneto, molto partecipata da cittadini, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni locali, abbiamo depositato in Consiglio regionale un ordine del giorno per rafforzare la sanità territoriale in Valpolcevera e valorizzare il presidio sanitario di via Bonghi”.

Lo dichiarano il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa e il consigliere regionale del Partito Democratico Federico Romeo. “L’incontro pubblico ha fatto emergere con chiarezza una forte preoccupazione rispetto al futuro dei servizi sanitari del territorio e, allo stesso tempo, la richiesta condivisa di non disperdere le strutture e le competenze già presenti – continuano i due consiglieri – La Valpolcevera è un territorio con caratteristiche demografiche molto particolari, con una popolazione tra le più anziane dell’area genovese e una significativa incidenza di patologie croniche. Per questo motivo è necessario rafforzare la presenza di servizi sanitari qualificati e accessibili, capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone.

L’atto chiede “innanzitutto di garantire il mantenimento e il rafforzamento delle funzioni sanitarie e sociosanitarie attualmente presenti nel presidio di via Bonghi a Bolzaneto, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la sanità territoriale della Valpolcevera”

L’ordine del giorno impegna inoltre la Giunta regionale ad aprire un percorso di confronto con l’ex ASL 3, con i Comuni, con gli operatori sanitari e con le rappresentanze del territorio, per valorizzare il presidio di via Bonghi all’interno della riorganizzazione della sanità territoriale del Distretto sociosanitario 10.

“Allo stesso tempo proponiamo di valutare la realizzazione, proprio a partire dal presidio di via Bonghi o comunque nel territorio della Valpolcevera, di un centro geriatrico di eccellenza dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla presa in carico integrata delle patologie legate all’invecchiamento e alla cronicità – scrivono i consiglieri nella nota – Infine nell’ordine del giorno indichiamo la necessità di sviluppare un modello di integrazione tra il presidio di via Bonghi, la Casa di Comunità dell’ex Trucco e l’Ospedale di Comunità del Celesia, con l’obiettivo di rafforzare la sanità territoriale e garantire servizi sanitari vicini ai cittadini, qualificati e accessibili. Crediamo che la sanità territoriale debba essere costruita a partire dai bisogni reali delle comunità. La Valpolcevera ha tutte le caratteristiche per diventare un laboratorio importante di integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari, a partire dalla valorizzazione delle strutture già presenti”.