Sanità in Valpolcevera, Pastorino e Romeo: “Un centro geriatrico di eccellenza in via Bonghi”

Genova. Sala gremita all’incontro pubblico “Prendersi cura della Valpolcevera”, che si è svolto ieri alla Sms La Fratellanza di Bolzaneto e che ha visto la presenza di cittadine e cittadini, operatori e rappresentanti istituzionali per discutere del futuro sanitario del territorio.

“La riforma sanitaria voluta dalla Giunta Bucci – dichiarano i consiglieri regionali Gianni Pastorino e Federico Romeo – è stata costruita in tempi rapidissimi e senza un reale confronto con i territori e con gli operatori sanitari. Oggi emergono molte criticità organizzative e resta aperta la questione più importante: come garantire davvero servizi e personale sufficienti per rispondere ai bisogni delle persone”.

Nel corso dell’assemblea si è parlato della casa di comunità nell’ex Trucco, dell’ospedale di comunità al Celesia, dei servizi Asl di via Bonghi e via Canepari e più in generale degli effetti della riorganizzazione sanitaria regionale sulla Valpolcevera, un territorio che presenta caratteristiche demografiche particolari e una popolazione tra le più anziane d’Europa e con un’alta incidenza di patologie croniche.

Proprio a partire da questa consapevolezza, nel corso dell’incontro i consiglieri Gianni Pastorino e Federico Romeo hanno avanzato la proposta di avviare un lavoro per portare in Valpolcevera un centro geriatrico di eccellenza, individuando l’area di via Bonghi come possibile sede.

“La Valpolcevera è uno dei territori con l’età media più alta di Genova – aggiungono Pastorino e Romeo – e proprio per questo ha bisogno di una risposta sanitaria adeguata e qualificata. L’idea di realizzare qui un centro geriatrico di eccellenza nasce dall’esigenza di rafforzare la presa in carico delle patologie croniche e dell’invecchiamento della popolazione, puntando su servizi territoriali avanzati e integrati.

La proposta – proseguono i due Consiglieri – ha trovato un grande consenso tra le persone presenti all’assemblea e rappresenta una possibile risposta concreta ai bisogni sanitari della Valpolcevera, valorizzando al tempo stesso strutture e servizi già presenti sul territorio. Una proposta apprezzata anche dal presidente di Municipio e dai Consiglieri comunali presenti all’incontro.

Dopo il confronto pubblico di ieri – concludono Pastorino e Romeo – lavoreremo per presentare una richiesta formale alla giunta regionale affinché venga avviato un percorso concreto per la realizzazione di un centro geriatrico di eccellenza in Valpolcevera. Il nostro obiettivo è rafforzare la sanità territoriale e dare risposte reali a una comunità che ha bisogno di servizi sanitari vicini, qualificati e accessibili”.