Sanità, Giordano (M5s): “Sopralluogo alla casa di comunità di Quarto: servizi assenti e gravi criticità”

Genova. “Oggi, come M5S Liguria, sollecitati dalle segnalazioni dei cittadini, abbiamo effettuato un sopralluogo alla Casa di Comunità e all’Ospedale di Comunità di Genova Quarto, rilevando purtroppo una situazione critica sotto più profili. Alla Casa di Comunità il CUP era chiuso e i cittadini non solo non hanno potuto prenotare visite ed esami, ma non hanno trovato alcuna indicazione alternativa per farlo in altro luogo o in altra data. Un disservizio grave, che smentisce nei fatti le promesse fatte da Bucci e Nicolò sul potenziamento del personale amministrativo. Abbiamo rilevato inoltre carenze evidenti anche sul piano strutturale, ossia aree non idonee all’attività sanitaria, con pavimentazioni danneggiate e condizioni di sicurezza insufficienti, in spazi peraltro frequentati da pazienti in riabilitazione”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano. “Nell’Ospedale di Comunità – continua – il piano terra appare pronto per l’inaugurazione, con circa 20 posti letto per le degenze brevi. Il piano superiore, invece, è un cantiere aperto, senza alcuna indicazione di accesso limitato ai soli addetti ai lavori, con tutti i rischi che ambienti in ristrutturazione possono rappresentare: riteniamo si tratti di una commistione incompatibile con un presidio sanitario operativo. Segnalo inoltre che una parte significativa del piano superiore dell’edificio, pari a oltre 1000 mq, è rimasta senza interventi sulla copertura e sulle strutture. Un risultato che evidenzia un impiego parziale delle risorse disponibili, incluse quelle del PNRR. Abbiamo infine rilevato criticità gravi anche nella struttura adiacente che ospita pazienti psichiatrici, quindi fragili: tra queste, il fatto che gli ambienti sono a oggi privi di climatizzazione, una situazione che rischia di aggravarsi nei mesi estivi sia per gli utenti sia per il personale”.

“Il quadro – conclude Giordano – è quello di una struttura solo parzialmente funzionante, con servizi mancanti e problemi irrisolti. Non basta inaugurare e darsi pacche sulle spalle: servono condizioni adeguate, sicurezza e organizzazione. E soprattutto, serve garantire ai cittadini servizi concreti ed efficienti”.