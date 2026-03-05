  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Sanità digitale, la Uil: “In Liguria telemedicina ferma e fascicolo sanitario elettronico usato solo dal 7%”

Presentato lo studio nazionale: "L'utilizzo delle risorse del Pnrr procede ancora con lentezza e con forti disomogeneità territoriali"

digitalizzazione telemedicina

Genova. La digitalizzazione della sanità rappresenta una delle sfide decisive per il futuro del servizio sanitario pubblico, ma l’utilizzo delle risorse del Pnrr procede ancora con lentezza e con forti disomogeneità territoriali. È quanto emerge dallo studio nazionale realizzato dalla Uil  e dalla Uil Fpl sulla informatizzazione e digitalizzazione della sanità, basato sui dati Open Pnrr aggiornati al terzo trimestre 2025.

“Il Pnrr rappresenta un’occasione storica per modernizzare la sanità pubblica – dichiarano Giovanni Bizzarro, segretario confederale Uil Liguria, e Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria – ma i dati dimostrano che siamo ancora lontani da una vera sanità digitale pienamente operativa e accessibile ai cittadini”.

A livello nazionale sono stati destinati oltre 8,6 miliardi di euro alla digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, ma la spesa procede ancora lentamente e anche la Liguria presenta luci e ombre.

Per quanto riguarda la digitalizzazione delle strutture ospedaliere, risultano finanziati 35 progetti per circa 69,8 milioni di euro, con una spesa pari al 35% delle risorse, un dato leggermente inferiore alla media nazionale.

Più positivo il dato relativo ai progetti di sanità territoriale e assistenza domiciliare, dove la Liguria registra 29 progetti per 176,9 milioni di euro con una spesa del 42%, superiore alla media nazionale.

“Restano però criticità significative: il dato più preoccupante riguarda la telemedicina per i pazienti cronici, laddove in Liguria risultano 2 progetti finanziati per 14,5 milioni di euro ma con zero pagamenti effettuati, segno che una delle innovazioni più importanti per la gestione delle cronicità e dell’assistenza territoriale è ancora ferma – commentano Bizzarro e Speranza – Altro elemento critico riguarda l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico: in Liguria solo il 7% dei cittadini utilizza il proprio fascicolo sanitario digitale, un dato molto lontano dalla media nazionale del 27% e da regioni come Veneto ed Emilia-Romagna dove l’utilizzo supera il 60%.

“Questi numeri – proseguono Bizzarro e Speranza – dimostrano che la digitalizzazione non può limitarsi all’acquisto di tecnologie o alla realizzazione di piattaforme informatiche. Serve un vero investimento sulle persone, sulla formazione degli operatori sanitari e sulla capacità del sistema di accompagnare cittadini e professionisti nell’utilizzo degli strumenti digitali”.

Per Uil Liguria e Uil Fpl Liguria è necessario accelerare su alcune priorità fondamentali: “Occorre completare rapidamente i progetti finanziati dal Pnrr, garantire sistemi informatici realmente interoperabili tra le regioni, investire nella formazione continua del personale sanitario e promuovere l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico da parte dei cittadini”.

“La digitalizzazione – concludono Bizzarro e Speranza – deve diventare uno strumento concreto per migliorare l’accesso alle cure, rafforzare la medicina territoriale e ridurre la pressione sugli ospedali. Per questo è indispensabile accelerare sull’utilizzo delle risorse del PNRR e trasformare gli investimenti in servizi realmente funzionanti per cittadini e operatori sanitari. La modernizzazione della sanità pubblica non può più aspettare”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.