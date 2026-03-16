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Pericolo

San Fruttuoso, ordigno bellico ritrovato in un appartamento: intero palazzo evacuato

L'allarme è scattato durante un trasloco in via Ayroli

allarme bomba cani artificieri

Genova. Momenti di apprensione questa mattina in via Ayroli, in zona San Fruttuoso, dove un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale è stato ritrovato all’interno di un appartamento durante un trasloco.

L’allarme è scattato alle 10.30, sul posto sono arrivati vigili del fuoco e artificieri.

Per precauzione l’intero palazzo è stato evacuato durante le operazioni di prelievo e spostamento della bomba.

L’ordigno è stato portato via dal personale specializzato per farlo brillare in condizioni di sicurezza. Terminato l’intervento, tutti i residenti sono potuti rientrare nelle loro case.

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