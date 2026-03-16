San Fruttuoso, ordigno bellico ritrovato in un appartamento: intero palazzo evacuato

Genova. Momenti di apprensione questa mattina in via Ayroli, in zona San Fruttuoso, dove un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale è stato ritrovato all’interno di un appartamento durante un trasloco.

L’allarme è scattato alle 10.30, sul posto sono arrivati vigili del fuoco e artificieri.

Per precauzione l’intero palazzo è stato evacuato durante le operazioni di prelievo e spostamento della bomba.

L’ordigno è stato portato via dal personale specializzato per farlo brillare in condizioni di sicurezza. Terminato l’intervento, tutti i residenti sono potuti rientrare nelle loro case.