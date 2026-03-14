San Colombano, 67enne cade dalla finestra e batte la testa: in codice rosso all’ospedale

San Colombano Certenoli. Un uomo di 67 anni è finito all’ospedale questa mattina dopo essere caduto da una finestra a un’altezza superiore a 3 metri.

È successo poco prima delle 7 a Vignale, frazione di San Colombano Certenoli nell’entroterra del Tigullio. Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’uomo stava lavorando in prossimità della finestra di casa sua quando è precipitato a terra. Si è trattato quindi di un incidente.

Sul posto sono accorsi i militi della Croce Verde di Carasco, l’automedica Tango 1 del 118 e i carabinieri. Data la situazione potenzialmente molto grave, è stato chiamato sul posto anche l’elisoccorso Grifo da Villanova d’Albenga.

Il 67enne ha subito un trauma cranico, ma da quanto risulta non sarebbe in pericolo di vita. È stato comunque trasportato in volo all’ospedale San Martino di Genova, mantenendo il codice rosso per la dinamica dell’incidente.