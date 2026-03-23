Dà in escandescenze sul bus e usa lo spray urticante contro i poliziotti: caos a Sampierdarena

Genova. Ancora un intervento della polizia su un autobus per un passeggero che ha dato in escandescenze.

Stavolta è successo in piazza Montano, a Sampierdarena, dove intorno all’una della notte scorsa un cittadino di 33enne nigeriano ha iniziato a inveire contro l’autista del mezzo minacciandolo. La corsa è stata interrotta dopo la segnalazione al 112, e quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il 33enne che sbatteva una cintura metallica a bordo, fuori di sé.

L’uomo ha iniziato a minacciare anche i poliziotti, provando spruzzargli addosso lo spray al peperoncino che aveva nella giacca.

Alla fone è stato portato in questura e arrestato per resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetti atti ad offendere.