Sampdoria, scelto il vice di Lombardo: è Dan Thomassen

Genova. Dan Thomassen è stato scelto dalla Sampdoria come viceallenatore di Attilio Lombardo. Una scelta condivisa sia da Andrea Mancini sia da Jesper Fredberg.

Thomassen, danese, classe 1981, giocava come difensore. È in Italia dal 1998, quando è stato acquistato dal Padova, dove ha concluso le giovanili e fatto cinque anni in prima squadra. La sua carriera calcistica è stata prevalentemente in Italia dopo aver girato dal 2004 al 2011 tra Danimarca e Norvegia.

Da allenatore è stato a Vicenza dal 2018 a 2023 prima come collaboratore tecnico delle giovanili, poi come mister della Primavera dopo l’esonero di Francesco Modesto, nel 2023 gli viene affidata la guida della prima squadra del Vicenza, squadra con cui conquista la seconda Coppa Italia di Serie C.

In estate diventa il vice di Daniele Gastaldello, storico ex blucerchiato, al Brescia. Il 10 novembre 2023 viene sollevato dall’incarico insieme al mister. Nel 2024 viene chiamato come allenatore in seconda del Lecce, come vice di Luca Gotti.

Thomassen è specializzato negli aspetti tattico/tecnici difensivi.

(Crediti foto, video LR Vicenza)