Sampdoria, sale la tensione: attesa contestazione della tifoseria al Mugnaini

Genova. Il messaggio recapitato ieri alla dirigenza della Sampdoria con una nota congiunta di Federclubs e Gruppi della Sud è eloquente e non è il caso di scriverlo. Quel messaggio è anche una chiamata all’azione alla tifoseria più estesa ed è per questo che la tensione a Bogliasco, stamani, è destinata a salire.

I tifosi hanno annunciato che alle 11.30 si presenteranno al Mugnaini all’inizio della rifinuta prima della partita contro l’Avellino. Un cambio di passo della contestazione che, a questo punto, si estende anche ai giocatori. Anche se già nel match contro il Frosinone i giocatori erano stati invitati dagli ultras a non farsi vedere sotto le gradinate fino a fine stagione.

La situazione è delicata: nelle ultime sei giornate la Sampdoria non ha mai vinto e ha portato a casa solo due punti, realizzando in totale solo due gol. La Samp, inoltre, non ha segnato nelle ultime due partite al Ferraris (Samp-Bari e Samp-Venezia), peggior risultato dal 2002. Il risultato lo mostra la classifica: penultima posizione, davanti solo alla Virtus Entella.

Domenica alle 17.15 contro l’Avellino, a Marassi, mister Lombardo – la cui panchina è in bilico dopo sole tre giornate – potrebbe cambiare qualcosa passando a un 4-2-3-1, col rientro tra i titolari di Pierini e Pafundi oltre a Brunori.