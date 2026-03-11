Sampdoria, il saluto di Foti: “Remare insieme per la salvezza”

Genova. Dopo l’esonero Salvatore Foti è tornato a parlare sui social della Sampdoria e le sue sono parole di ringraziamento e incitamento.

Su Instagram l’ex viceallenatore blucerchiato scrive: “Sono stati mesi intensi, pieni di emozioni forti, vissuti esclusivamente con l’unico obiettivo di aiutare la Sampdoria che, per me, è casa. Volevo ringraziare tutti e abbracciare i nostri magnifici tifosi che rappresentano con orgoglio e stile il passato, il presente e futuro del club. Adesso non c’è piu tempo per trovare colpevoli, è giunto il momento di remare INSIEME e spingere in un’unica direzione: la salvezza!”.

La chiosa è un messaggio tra le righe: “Vi abbraccio, augurando di cuore ad Attilio, Nicola e a tutte le persone che vogliono realmente il bene della Samp, di raggiungere l’obiettivo insieme ai ragazzi, in queste 9 finali”.

Intanto, dopo la squalifica di dieci giornate arrivata ieri, la Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione della squalifica.

Sampdoria – Venezia, arbitra Feliciani

La designazione arbitrale per Sampdoria-Venezia, gara in programma sabato marzo (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Votta di Moliterno e Bitonti di Bologna.

Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.

Var: Di Paolo di Avezzano.

Avar: Gualtieri di Asti.