Sampdoria, “paciugo” blucerchiato: ora tutto sulle spalle di Lombardo 

La Sampdoria non ne azzecca una dall’estate 2024. E non sembra imparare dai suoi errori. In tema di allenatori, poi, tra Accardi e la coppia Mancini-Fredberg il paciugo blucerchiato comincia a prendere dimensioni paradossali.

Club impreparato

L’ultimo errore in ordine di tempo. La Sampdoria non aveva un allenatore pronto a subentrare vista la probabile sconfitta di Frosinone e l’ancor più probabile inibizione. Era d’altronde preventivabile un K.O. contro i ciociari dopo le tre partite terribili disputate contro Mantova, Bari e Juve Stabia. Inoltre, doveva già esserci un piano “b” anche perché era nell’aria l’inibizione a Foti e Gregucci, poi effettivamente arrivata martedì.

Lombardo: o la va o la spacca

Alla fine, sarà Attilio Lombardo a dover provare a evitare la seconda retrocessione sul campo. Cosa che comunque non gli era riuscita insieme a Evani. In una settimana la Sampdoria dovrà affrontare Venezia (sabato), Carrarese (mercoledì) e Avellino (domenica). Tre giornate che potrebbero allontanare la squadra dai playout in cui è ripiombata o conficcarla nelle sabbie mobili. In questo secondo caso, sarebbe piuttosto improbabile trovare qualche allenatore valido disposto a rischiare la faccia e la carriera.

Popeye può dare una svolta?

Una scelta romantica quella di Popeye, ma chiaramente dettata dall’impreparazione societaria. Vero è che un conto è essere “il terzo” e un conto è guidare tutto in prima persona e che raramente si vedeva Lombardo confabulare a bordocampo con Foti e Gregucci – l’ex campione d’Italia era spesso seduto, in casa, sui seggiolini prolungamento della panchina. Tuttavia, risulta difficile pensare che il suo ruolo fosse così marginale da rendere la sua promozione una novità che può dare la svolta.

Due anni di pasticci

Si tratta dell’ennesima scelta scellerata in tema di allenatori. In serie: esonero frettoloso di Pirlo con cui si era costruita la squadra, esoneri tardivi di Sottil e Semplici e ricorso alla prima “operazione nostalgia” Evani-Lombardo. Il tutto culmina con la retrocessione in Serie C. Poi, durante lo spareggio con la Salernitana sembra esserci uno spirito diverso. Ma si decide comunque cambiare prendendo Massimo Donati: allenatore inesperto a cui è stata affidata una squadra scarsa dopo un mercato fatto di incredibili buchi nell’acqua. Dopodiché, al posto di chiamare un allenatore esperto, ci si è inventati la nota “quadriade” formata da Foti, Gregucci, di nuovo Lombardo e Pozzi.

Il calendario

Tre partite in una settimana prima della sosta per le vacanze pasquali. Evidentemente, il club ha identificato in questa fase l’eventuale momento in cui trovare un nuovo allenatore. Sempre che Lombardo non riesca a dare propulsione alla squadra. Ci sarebbero però poi ancora solo sei partite per risollevare le sorti della squadra.

Prima della sosta: Sampdoria-Venezia, Carrarese-Sampdoria, Sampdoria-Avellino.

Dopo la sosta: Sampdoria-Empoli, Pescara-Sampdoria, Sampdoria-Monza, Cesena-Sampdoria, Sampdoria-Sudtirol, Reggiana-Sampdoria.

Designazione arbitrale Sampdoria-Venezia

La designazione arbitrale per Sampdoria-Venezia, gara in programma sabato marzo (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 30.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Votta di Moliterno e Bitonti di Bologna.

Quarto ufficiale: Crezzini di Siena.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

AVAR: Gualtieri di Asti.

Il bollettino del sito della Sampdoria

Prosegue con una seduta pomeridiana l’avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Venezia, in programma sabato al “Ferraris” (ore 19.30). Dopo una sessione di videoanalisi, sul prato principale del “Mugnaini” di Bogliasco Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche, partitella su spazio ridotto e finalizzazioni in porta. Parzialmente in gruppo Dennis Hadžikadunić, differenziato concordato per Oliver Abildgaard. Percorsi di recupero per Massimo Coda, Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini. Terapie per Liam Henderson. A riposo il febbricitante Simone Ghidotti. Domani, venerdì, è in programma la rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.