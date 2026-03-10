Sampdoria, si prosegue con Lombardo: preferita la scelta interna, per ora

Genova. La Sampdoria arriverà almeno alla partita di sabato contro il Venezia con Attilio Lombardo in panchina. La soluzione interna alla fine è stata quella preferita, nonostante ci siano stati contatti con altri allenatori, Iachini in primis, che aveva dato disponibilità anche solo sino a fine stagione.

Il mister, già inserito nello staff di Gregucci e Foti, potrebbe non essere la soluzione tampone e nel caso i risultati gli dessero ragione sarebbe lui a guidare i blucerchiati come allenatore anche dopo la partita col Venezia.

Una scelta comunque rischiosa, visto che Lombardo come allenatore è stato soprattutto vice o collaboratore tecnico. La piazza premeva per un mister di categoria ed esperto, pur restando immutato l’affetto verso di lui.

Nel comunicato ufficiale il giro di parole lascia la porta aperta a qualsiasi possibilità: “La squadra, nell’attesa di definire una soluzione permanente, è stata affidata temporaneamente al collaboratore tecnico Attilio Lombardo”.

Oggi i blucerchiati osservano una giornata di riposo e si ritroveranno domattina al Mugnaini per una doppia seduta. Ieri, nel frattempo Antonín Barák, Luigi Cherubini e Fabio Depaoli erano dispensati dall’allenamento per un permesso. Continuano i percorsi di recupero per Massimo Coda, Karim Diop, Lorenzo Malanca e Nicholas Pierini. Terapie per Francesco Conti, Dennis Hadžikadunić e Liam Henderson.

La lunga lista degli infortunati di sicuro non aiuta in questo momento difficile.