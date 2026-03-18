Sampdoria K.O. Lombardo: “Non mi sembra di aver sofferto tanto ma facciamo mea culpa”

La Sampdoria perde 2-0 in casa della Carrarese e vede peggiorare una classifica già precaria. Ora è in zona playout. Per uscirne basterebbe un punto ma è anche vero che è soltanto a +2 dal Pescara ultimo in classifica. Mister Attilio Lombardo non reputa negativa in toto la prestazione contro la squadra toscana.

“Perlomeno non dovevamo perdere – esordisce ai microfoni del club -. Sapevamo che era uno scontro diretto importante e difficile. Avevamo preparato tutto bene ma il campo ha deciso che la Sampdoria è stata sconfitta. Dobbiamo fare mea culpa perché i goal presi. Ma non mi sembra che la squadra abbia sofferto tanto. Non mi ricordo grandi parate di Martinelli. Questo lascia ancora più l’amaro in bocca. L’espulsione di Esposito arriva nel nostro miglior momento quando stavamo schiacciando la Carrarese”.

“Non posso fare altro che dimenticare questa gara e guardare avanti – prosegue -. Mi dispiace per la traversa di Pafundi. Nel momento di sforzo, se avessimo pareggiato avremmo avuto anche qualche possibilità di crederci anche più. Non possiamo fare altro che rammaricarci”.

“Ho chiesto alla squadra di giocare liberi – conclude -. Di non avere grande pressione mentale. Nel primo tempo abbiamo iniziato tardi a giocare, vero. Ma poi la squadra ha recepito piano piano e abbiamo visto delle trame di gioco. Ma è vero anche che calciamo poco in porta. Dobbiamo migliorare nella parte finale, nello smarcamento e nella profondità corta. Noi le proviamo queste situazioni ma quando ci sono gli avversari vengono meno“.