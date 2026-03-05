Sampdoria, il nulla mischiato al niente: dentro al vuoto di gioco e idee

Il nulla mischiato al niente è un modo di dire siciliano che sicuramente Salvatore Foti, nato a Palermo, conosce. Parole che descrivono l’inconsistenza della Sampdoria nelle tre partite contro Mantova, Bari e Juve Stabia. Ai vecchi fantasmi della retrocessione del Menti dello scorso anno, si sono aggiunti i nuovi. Il pareggio di Di Pardo con l’unico tiro in porta in quasi cento minuti è la classica foglia di fico. I blucerchiati sono a +2 sulla zona playout e +3 sulla zona retrocessione diretta. E le prospettive sembrano negative: non c’è gioco, non c’è carattere, non ci sono idee in panchina e non ci sono i risultati.

E non c’è dubbio che chi guida la Sampdoria in panchina non dorma la notte per le difficoltà che sta vivendo la squadra blucerchiata. E che i principali responsabili siano i vari Tey, Walker, Fredberg, Manfredi e Mancini. Ma un passo falso ulteriore, più a livello di gioco che di risultato renderebbe la situazione insostenibile. In settimana, anche il comunicato della Federclubs che chiedeva la testa degli allenatori, oltre alla contestazione della tribuna al termine dell’ultima partita casalinga.

Non c’è gioco

La Sampdoria campa di episodi. Le vittorie contro Spezia e Padova non avevano infatti esaltato. Solo il secondo tempo con il Modena e la partita contro il Palermo hanno fatto vedere una vera squadra. Ma senza un’idea di gioco chiara non si va da nessuna parte. Contro il Mantova, le occasioni sono nate da svarioni della difesa virgiliana. Contro il Bari, a parte il palo di Henderson non si è visto nulla. Ieri, come detto, il portiere Boer ha trascorso 93 minuti di quasi completo relax.

Non c’è carattere

La Juve Stabia ha dominato la partita pur non brillando particolarmente. La prima e unica ammonizione della Sampdoria è stata a Martinelli che all’ora di gioco perdeva tempo come se la Samp non avesse urgenza di ritrovare i tre punti. Emblematico poi il goal di Bellomo del Bari: coast to coast di un giocatore né giovanissimo né apparso in formissima. A ciò si aggiunge il non aver chiuso la partita contro un Mantova fragilissimo.

Non ci sono idee

Due direttori sportivi, quattro allenatori. Un mercato che ha rivoluzionato la squadra. Ritorniamo in Sicilia e scomodiamo il gattopardesco “Cambiare tutto per non cambiare niente”. In campo la squadra scende sempre con il 3-4-2-1, spesso 4-5-1 visto che i giocatori si abbassano a coprire. Non ci sono trame offensive riconoscibili, tutto sembra molto lasciato al caso e alle iniziative dei singoli. Se, come ripete Gregucci in conferenza stampa, i moduli non contano, perché non cambiare qualcosa? Le sostituzioni di Foti sono quasi sempre ruolo su ruolo e l’unica variante è quella del doppio centravanti ma solo per una manciata di minuti e in situazione disperata. Perché non si è provato a far coesistere Coda e Brunori per almeno mezzora di gara?

Non ci sono risultati

Alla fine dei conti, bisogna guardare la classifica. Arrivati alla 9^ giornata, i quattro allenatori Foti, Gregucci, Lombardo e Pozzi non sono riusciti a traghettare la squadra fuori dalle zone torbide. Oltre al fatto di avere solo due punti in più sui playout e tre sulla retrocessione diretta, pesa anche il bilancio negli scontri diretti salvezza. In caso di arrivo a pari punti, la Sampdoria sarebbe in svantaggio con Virtus Entella, Bari, Mantova e Pescara.