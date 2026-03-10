  • News24
Sentenza

Sampdoria: Foti e Gregucci squalificati per 10 giornate, Manfredi e Fredberg inibiti per due mesi

La procura federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra nonostante fosse tesserato come secondo

Salvatore Foti e Angelo Gregucci

Roma. Il tribunale federale nazionale ha sanzionato Angelo Gregucci e Salvatore Foti, rispettivamente ex tecnico e allenatore in seconda della Sampdoria, con dieci giornate di squalifica ciascuno da scontare nell’effettivo esercizio dell’attività di allenatore.

La procura federale aveva deferito Foti per aver esercitato il ruolo e i compiti di allenatore della prima squadra della Sampdoria nonostante fosse tesserato per detta società come allenatore in seconda e non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro, contestando invece a Gregucci di aver sottoscritto un contratto per il ruolo di primo allenatore senza però svolgerne le funzioni operative, ma consentendo e non impedendo a Foti di svolgere le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di Serie B nonostante non fosse in possesso dell’abilitazione Uefa Pro.

Per la Sampdoria, alla luce dell’esonero, la questione è ormai superata, ma il tribunale non si è fermato: ha inoltre sanzionato la Sampdoria con un’ammenda di cinquemila euro e con due mesi di inibizione ciascuno il presidente della società, Matteo Manfredi, e il director e ceo dell’Area Football del club, Jesper Fredberg.

 

