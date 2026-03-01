Sampdoria, la Federclubs invoca l’esonero di Foti e Gregucci: “Non hanno il controllo della squadra e delle partite”

Genova. Una richiesta molto chiara quella lanciando dal Federclubs della Sampdoria: insieme alla contestazione alla proprietà, nel mirino Foti e Gregucci per i quali si chiede l’esonero.

Già dopo la partita, più precisamente dopo il 2-0 del Bari, in tribuna i tifosi della Sampdoria hanno contestato pesantemente Foti, Gregucci e staff con annesso lancio di oggetti in campo. E al triplice fischio la bordata di fischi di tutto il “Ferraris” ha riportato i blucerchiati nello sconforto di due mesi fa.

E anche la Federclubs si è pronunciata sui propri canali

VERGOGNATEVI

Una proprietà indegna, che si rispecchia pienamente nelle decisioni scellerate su panchina, direttori, algoritmi, campagne acquisti. La stagione sta nuovamente prendendo una pessima direzione, e la colpa è – come sempre – prima di tutto di chi sta al comando, e questa dinamica era palese a chiunque fin da luglio, con la scelta di un esordiente per la B in panchina.

Ora urge un nuovo cambio, il duo Foti-Gregucci non ha mai dimostrato di essere veramente in controllo della squadra e delle partite; parlare di allenatori al plurale già sottolinea la confusione che avete creato. La loro passione genuina per la Samp non è sufficiente in una situazione di questo tipo. Il loro sostituto non può essere un novizio, o un allenatore senza patentino, o uno sconosciuto selezionato dagli algoritmi: serve gente esperta e capace, serve programmazione a lungo termine.

Tutti i Sampdoriani sanno molto bene, ormai da un tempo che sembra per noi infinito, che l’unica vera svolta per la Samp passa dal cambio di proprietà. La vostra incapacità nel gestire i nostri colori è una vergogna sotto gli occhi di tutti: LIBERATE LA SAMPDORIA.