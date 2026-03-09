Sampdoria, esonerati Foti e Gregucci

È terminato il rapporto tra la Sampdoria e i mister Salvatore Foti e Angelo Gregucci. La loro prima partita era stata all’andata contro il Frosinone, mentre l’ultima proprio il ritorno in terra ciociara.

Lo era già nel post partita, con la Samp entrata in silenzio stampa e in fase di valutazione. E secondo quanto raccolto dalla redazione di Genova24, questa mattina l’esonero è diventata praticamente una certezza: a mancare è soltanto l’ufficialità.

Il duo tecnico era subentrato a Donati alla nona giornata e, nonostante prestazioni non sempre di livello, erano riusciti a portare fuori i blucerchiati dalle zone pericolanti. Ma le tre sconfitte consecutive hanno fatto tornare le sensazioni da incubo di inizio anno e della scorsa stagione. 30 i punti, come il Mantova in zona playout, ad una sola lunghezza dalla zona retrocessione diretta con una squadra rinforzata a gennaio (dopo il pessimo mercato estivo).

Nel toto-nomi il sempre presente Beppe Iachini, che tornerebbe in blucerchiato. Ma anche profili come Gotti, Pagliuca e Pecchia potrebbero essere tra quelli valutati dalla proprietà, come altri nomi da categoria. Suggestiva l’ipotesi Roberto Mancini, però in forza all’Al-Sadd. Tra gli allenatori liberi c’è anche l’altro ex Giampaolo.