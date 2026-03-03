  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Si ferma

Sampdoria, problemi di salute per Gregucci: saltata la conferenza pre Juve Stabia

Il tecnico non partirà per la doppia trasferta a causa di problemi di salute. Dovrà osservare un periodo di riposo

angelo gregucci

Genova. E’ stata annullata la conferenza pre match della Sampdoria in vista della trasferta di domani (ore 20), a Castellamare di Stabia, contro la Juve Stabia. Il mister dei blucerchiati Angelo Gregucci non ha parlato davanti ai microfoni della stampa, per lui è necessario un periodo di riposo assoluto.

La conferenza è saltata dunque per motivi di salute del tecnico che non partirà per la doppia trasferta in cui sarà impegnata la Sampdoria nel giro di 4 giorni (domenica 8 marzo, alle ore 15, affronterà il Frosinone).

La società, per questioni di privacy, non ha riferito i dettagli dei problemi di salute del tecnico doriano. Quel che è certo è che Gregucci dovrà stare lontano dai campi per un periodo non brevissimo. La Sampdoria ha comunque deciso di non far parlare Foti.

I convocati per la sfida alla Juve Stabia

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, è stata resa nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, mercoledì, al “Menti” e valida quale 28.a giornata della Serie B. Con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.