Sampdoria, problemi di salute per Gregucci: saltata la conferenza pre Juve Stabia

Genova. E’ stata annullata la conferenza pre match della Sampdoria in vista della trasferta di domani (ore 20), a Castellamare di Stabia, contro la Juve Stabia. Il mister dei blucerchiati Angelo Gregucci non ha parlato davanti ai microfoni della stampa, per lui è necessario un periodo di riposo assoluto.

La conferenza è saltata dunque per motivi di salute del tecnico che non partirà per la doppia trasferta in cui sarà impegnata la Sampdoria nel giro di 4 giorni (domenica 8 marzo, alle ore 15, affronterà il Frosinone).

La società, per questioni di privacy, non ha riferito i dettagli dei problemi di salute del tecnico doriano. Quel che è certo è che Gregucci dovrà stare lontano dai campi per un periodo non brevissimo. La Sampdoria ha comunque deciso di non far parlare Foti.

I convocati per la sfida alla Juve Stabia

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, è stata resa nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con la Juve Stabia, in programma domani, mercoledì, al “Menti” e valida quale 28.a giornata della Serie B. Con la squadra anche gli infortunati Massimo Coda e Liam Henderson.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.