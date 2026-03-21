Sampdoria-Avellino, Lombardo: “Domani voglio vedere una squadra di animali feroci, con grinta e orgoglio”

Genova. “Dopo Carrara ho detto ai giocatori che nel caso in cui qualcuno non si sentisse di continuare avrebbe potuto alzare una mano, invece ho avuto grande disponibilità da parte di tutti. In questi giorni hanno lavorato forte e bene”. Con queste parole il mister della Sampdoria, Attilio Lombardo, analizza i giorni vissuti a Bogliasco post sconfitta contro la Carrarese, nel turno infrasettimanale.

“Credo che ci sia la massima concentrazione per giocarci la gara di domani che è veramente molto importante per noi”, ha aggiunto il tecnico dalla sala stampa del Mugnaini.

Questa mattina i blucerchiati si sono allenati a Bogliasco ma il centro sportivo è stato raggiunto da alcune centinaia di tifosi che hanno contestato duramente staff e squadra. “Dovete solo salvarvi” il messaggio degli Ultras a squadra e staff a fine rifinitura quando Fredberg, Mancini, Invernizzi, Lombardo il suo staff e la squadra sono usciti dal campo superiore e hanno ascoltato le lamentele della tifoseria.

“Ho detto ai calciatori che non si devono abituare a essere oggetto di contestazioni. Siamo tutti responsabili quando succedono certe cose. Questa contestazione deve servire a dare più energia perché poi ti porta a fare buone prestazioni”, ha aggiunto il tecnico.

Domani, nella sfida casalinga contro l’Avellino, il mister si aspetta una reazione d’orgoglio da parte della squadra. Cuore e grinta per affrontare questa sfida delicatissima in chiave salvezza. “L’Avellino è una squadra in salute e lo ha dimostrato nelle ultime gare. La classifica attuale dimostra che quella che aveva prima non era veritiera per cui, al di la dei punti che hanno fatto, è una squadra che gioca molto bene. A noi non deve mancare la concentrazione, domani voglio vedere una squadra di animali feroci con grande cuore e orgoglio. Quello che ho visto a Carrara non mi è piaciuto e non è piaciuto neanche a quelli che lavorano per la Sampdoria e ai tifosi”, spiega ai microfoni.

Pafundi potrebbe essere della partita, probabilmente anche dall’inizio. “Prima di avere una maglia da titolare però deve dimostrare di essere un giocatore importante anche negli allenamenti, ma questo vale per tanti altri. So che sconterò qualcuno per far giocare Pafundi ma pazienza, ho 30 giocatori e devo fare delle scelte. Pafundi comunque giocherà – aggiunge -. In questo momento ci vogliono le palle, non solo domani ma per tutto il proseguo del campionato. Questa squadra ha dei valori ma senza le palle non può giocare a calcio e ottenere grandi risultati. Non posso pensare che questa squadra domani sbagli approccio e atteggiamento, è una sfida troppo importante”.

“Non posso far altro che ringraziare i tifosi per questa grande stima che mi hanno manifestato anche durante la contestazione. Ho una grande responsabilità e a me stesso chiedo grande spirito ma soprattutto di dare un qualcosa in più per far si che i giocatori possano dimostrare di avere un valore importante. Devo trasmettere loro la fame necessaria per vincere domani”, conclude Lombardo.