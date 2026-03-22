La Sampdoria ritrova orgoglio e tre punti: battuto l’Avellino 2-1

Genova. La Sampdoria batte l’Avellino 2-1, ritrova i tre punti in casa e risponde alla contestazione dei tifosi nel modo migliore, con una vittoria maturata, com’è accaduto tante volte quest’anno, negli ultimi 20 minuti di gara. Di Brunori (72′) e Palma (80′) le reti. Per l’Avellino ha accorciato Biasci all’84’.

Primo tempo

Novità a livello tattico tra i blucerchiati: difesa a 4 e modulo che diventa un 4-2-3-1. Il terzetto di trequartisti è Pierini, Pafundi e Begic, mentre la punta è Brunori. Dietro i centrali sono Viti e Palma. Giordano schierato terzino a sinistra. Roberto Mancini è in tribuna a vedere la partita.

Partenza tutta di marca doriana che al 2′ reclama un calcio di rigore: sugli sviluppi di un corner Pafundi lancia per Brunori che sorprende la difesa avversaria partendo da dietro, Sala gli mette le mani sulla schiena e lui cade. Per Chiffi non si tratta di un fallo.

È un monologo bluerchiato nei primi 15 minuti. La qualità di Pierini aiuta molto la squadra e l’Avellino si limita a interrompere il gioco con diversi falli. Al 18′ arriva la prima vera occasione da rete: sul corner battuto da Pierini, la difesa dell’Avellino respinge di testa, la palla arriva a Ricci che dal limite stoppa di petto e tira: Daffara alza in corner grazie a un gran colpo di reni.

La partita è nervosa, l’Avellino provoca e Pandolfi prende un giallo per aver strattonato Martinelli che stava accelerando le operazioni di rinvio con un compagno a terra.

Un errore su appoggio di Pierini in fase di ripartenza regala la prima occasione all’Avellino, Martinelli salva di piede sul tentativo di Sounas (31′).

Altri tre cartellini gialli sono l’unico fatto di cronaca nell’ultimo quarto d’ora: Brunori (32′), Palmiero (42′) e Pafundi (45′).

Nel minuto di recupero la Sampdoria non sfrutta una possibilità d’attacco con Brunori che sbaglia la misura del cross arrivato sul fondo.

Secondo tempo

Si riparte con un cambio ciascuno: entra Cherubini per Pafundi nella Samp, Biasci per Pandolfi nell’Avellino.

Al 51′ Chiffi fischia un rigore per atterramento di Missori ai danni di Brunori, ma il var annulla per un fuorigioco.

L’Avellino alza un po’ il baricentro e va al tiro con Sounas al 61′ una specie di pallonetto a scavalcare Martinelli sul secondo palo, ma il portiere non si fa sorprendere. Lo stesso Sounas viene ammonito poco dopo (64′) per una scivolata da dietro su Begic. Sulla punizione conseguente la Sampdoria confezione un’altra occasione da rete: Pierini batte bene una punizione, ma Daffara vola ed è bravo a deviare la palla alla propria destra. Il portiere dei lupi però si fa sorprendere al 72′ da un tiro velenosissimo di Brunori che si accentra e trova l’angolino sul secondo palo dopo una respinta in scivolata di Simic. È l’1-0 che fa esplodere lo stadio. Giocatori tutti sotto la Sud.

È il momento dei cambi: per la Samp dentro Barak e Coda per Begic e proprio Brunori (74′). Nell’Avellino escono Besaggio, Palumbo e Palmiero per D’Andrea, Tutino e Le Borgne (78′). Coda guadagna subito un corner e la Samp sfiora il raddoppio con Viti: colpo di testa su cui Daffara è bravo a deviare ancora in angolo con un intervento non facile visto che la palla gli è rimbalzata davanti.

Sul corner successivo però arriva il raddoppio blucerchiato: è Palma a trovare l’impatto perfetto di testa sul cross di Pierini (80′). È il 2-0 che sembra mettere al sicuro il risultato, ma l’Avellino accorcia le distanze all’84’ con Biasci, che anticipa tutti in allungo su cross basso dalla sinistra di Le Borgne. La Sampdoria però non perde la testa e riesce a controllare la partita sino alla fine senza troppi patemi. C’è giusto il tempo per altri due ammoniti (Russo e Giordano) e poi il Ferraris torna a festeggiare per tre punti più che fondamentali. Sampdoria che aggancia il Mantova e il Padova a 34 punti.

Sampdoria – Avellino, la cronaca minuto per minuto

93′ Ammonito Giordano per un fallo in attacco

90′ Cinque minuti di recupero

89′ Pierini! Gran tentativo su calcio piazzato con Daffara che si aspettava il cross e devia sopra la traversa. Il corner sembrava netto, ma Chiffi opta per la rimessa dal fondo

88′ Russo protesta e viene ammonito

84′ Accorcia l’Avellino con Biasci che è il primo ad avventarsi sul pallone in allungo su cross dalla sinistra di Le Borgne

83′ Nella Sampdoria esce Conti per Henderson

80′ Raddoppio della Sampdoria! Palma di testa trova l’impatto perfetto sul corner ben battuto da Pierini e per Daffara stavolta non c’è nulla da fare

79′ Sfiora il raddoppio Viti! Colpo di testa su corner di Pierini che rimbalza a terra e costringe Daffara a una deviazione da campione

78′ Tre cambi nell’Avellino: escono Besaggio, Palumbo e Palmiero per D’Andrea, Tutino e Le Borgne

74′ Doppio cambio nella Sampdoria: dentro Barak per Begic e Coda per Brunori

72′ Gol della Sampdoria! Brunori raccoglie una respinta in scivolata di Simic e lascia partire un destro che si infila a filo del secondo palo dove Daffara non riesce ad arrivare

67′ Occasione Sampdoria! Bella punizione di Pierini su cui Daffara vola a togliere il pallone dall’angolo alla propria destra

64′ Ammonito Sounas, intervento in scivolata su Begic che stava per entrare nella lunetta dell’area di rigore

61′ Ci prova Sounas con una specie di pallonetto a scavalcare Martinelli sul secondo palo, ma il portiere non si fa sorprendere. Ora l’Avellino ha alzato un po’ il baricentro.

55′ Due corner guadagnati dalla Sampdoria che ora spinge, sotto l’incitamento incessante dei suoi tifosi

52′ Niente rigore, rilevato un fuorigioco.

51′ Rigore per la Sampdoria, Missori atterra Brunori in area di rigore, ma c’è un check var

46′ Si riparte con un cambio per parte: Cherubini entra al posto di Pafundi, Biasci rileva Pandolfi. Sampdoria che attacca verso la Sud ora

45′ Un minuto di recupero

42′ Angolo per la Sampdoria, batte Pierini corto per Pafundi, l’azione prosegue e alla fine ci prova Begic sul primo palo ma Daffara è attento e blocca

42′ Ammonito anche Palmiero, che atterra Pierini che lo aveva fatto fuori con una finta

32′ Ammonito Brunori, fallo su Palmiero

31′ Occasione Avellino! Errore di Pierini in disimpegno, ne approfitta Sounas che in area ha tutto lo spazio per il tiro. Martinelli respinge di piede

27′ Sul rovesciamento di fronte è la Sampdoria a guadagnare un corner, battuta lunga di Pierini e tiro al volo di Conti che finisce alle stelle

26′ Ammonizione per Pandolfi che strattona Martinelli reo, secondo lui, di non aver atteso i soccorsi a Palumbo, finito a terra

24′ Primo corner guadagnato dall’Avellino, l’azione prosegue dopo la battuta e la squadra di Ballardini ne guadagna un altro stavolta lato Distinti

18′ Occasione Sampdoria! Sul corner battuto da Pierini, la difesa dell’Avellino respinge di testa, la palla arriva a Ricci che dal limite stoppa di petto e tira: Daffara alza in corner grazie a un gran colpo di reni

11′ Calcio di punizione di Pierini, Begic ci prova al volo in caduta: palla facile per Daffara

5′ Sampdoria ancora in attacco: Pierini gira a rete al volo, palla fuori di poco

2′ Primo angolo guadagnato dalla Sampdoria: deviazione in area su calcio piazzato di Pierini. Sugli sviluppi la difesa dell’Avellino respinge, Pafundi rimette il pallone in area e c’è una spinta di Sala su Brunori che reclama il rigore. Tutto regolare per l’arbitro

1′ Partiti con palla all’Avellino. Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo. Sampdoria schierata con un 4-2-3-1.

Partita fondamentale per la Sampdoria quella di oggi, 22 marzo, in casa contro l’Avellino. Anche Lombardo si gioca molto della sua panchina. Torna Pierini dal primo minuto. Anche Giordano è titolare. Tantissimi i tifosi dei lupi al Ferraris: uno spicchio di Distinti è dedicato a loro.

Sampdoria – Avellino il tabellino

Sampdoria: Martinelli, Di Pardo, Palma, Viti, Giordano, Conti (83′ Henderson), Ricci, Begic (74′ Barak), Pafundi (46′ Cherubini), Pierini, Brunori (74′ Coda).

Allenatore: Lombardo.

A disposizione: Ghidotti, Coucke, Depaoli, Ferrari, Riccio, Cicconi, Casalino, Soleri.

Avellino: Daffara, Missori, Simic, Izzo, Sala, Sounas, Palmiero (78′ Le Borgne), Besaggio (78′ D’Andrea), Palumbo (78′ Tutino), Russo, Pandolfi (46′ Biasci).

Allenatore: Ballardini.

A disposizione: Sassi, Milani, Fontanarosa, Enrici, Armellino, Kumi, Patierno, Insigne.

Arbitro: Chiffi di Padova; assistenti: Scatragli di Arezzo, Garzelli di Livorno; quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo; Var: Serra di Torino; Avar: Nasca di Bari.

Ammoniti: Brunori, Pafundi, Giordano (S); Pandolfi, Palmiero, Souna, Russo (A).

Spettatori: abbonati 20.392, rateo 194.745 euro; paganti biglietti 4.713, incasso 78.588 euro