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Confermato

Sampdoria, avanti con Lombardo. Oggi la squadra si ritrova a Bogliasco

Possibili nuovi sondaggi per il vice. Con la sosta occasione per recuperare chi è rimasto fermo nelle ultime partite e affinare il 4-2-3-1

Sampdoria Vs Virtus Entella

Genova. Alla fine nella Sampdoria ha prevalso la volontà di andare avanti con Attilio Lombardo, forte di 4 punti in tre partite. Sarà lui a guidare oggi pomeriggio l’allenamento dopo i due giorni e mezzo di riposo.

Della prima squadra mancheranno, per gli impegni con le nazionali, Begić, impegnato nelle amichevoli della Slovenia a Budapest con l’Ungheria sabato alle 18 e a Podgorica in Montenegro martedì alle 18; Cherubini che con l’Italia Under 21 affronterà la Macedonia del Nord giovedì alle 18.15 a Empoli e la Svezia martedì 31 a Boras per le qualificazioni agli Europei; Martinelli e Pafundi impegnati nell’amichevole della Under 20 contro l’Inghilterra a Roma venerdì 27 marzo; Palma, che gioca con la Germania under 19, giocherà tre partite di qualificazione agli Europei mercoledì 25, sabato 28 e martedì 31 contro Bosnia ed Erzegovina, Israele, Austria.

Lombardo avrà tempo per preparare il match in trasferta a Empoli, in programma lunedì 6 aprile alle 17:15. Dovrà fare a meno di Brunori, squalificato, mentre rientra Esposito dal turno di stop dopo l’espulsione. Nell’Empoli mancherà Degli Innocenti. In diffida Conti e Pafundi. La sosta sarà occasione per recuperare chi è rimasto fermo nelle ultime partite: Hadzikadunic, Abildgaard e far tornare ulteriormente in condizione Pierini ed Henderson.

È probabile, quindi, che ora la società possa riprendere il sondaggio momentaneamente interrotto per dare un vice a Lombardo e ampliare lo staff. Inoltre la squadra potrà affinare i meccanismi del nuovo modulo 4-2-3-1.

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