Samp, centinaia di ultras a Bogliasco per contestare squadra e staff: “Dovete salvarvi”

Genova. Alcune centinaia di tifosi sampdoriani dei Gruppi della Sud e della Federclubs si sono presentati, come previsto, davanti al campo di allenamento Mugnaini, a Bogliasco, per contestare la squadra alla vigilia della gara contro l’Avellino, match chiave nella lotta per la salvezza.

“Dovete solo salvarvi” il messaggio degli Ultras a squadra e staff a fine rifinitura quando Fredberg, Mancini, Invernizzi, Lombardo il suo staff e la squadra sono usciti dal campo superiore e hanno ascoltato le lamentele della tifoseria.

Il tutto sotto gli occhi delle forze dell’ordine, che hanno presidiato il piazzale davanti al Mugnaini già dalle prime ore del mattino. Dopo l’incontro alcuni ultras sono rimasti in zona, altri si sono allontanati, ma resta la sorveglianza di Digos e polizia in attesa del pomeriggio quando la squadrta dovrà uscire per proseguire con il programma di avvicinamento alla partita.

Il momento è delicato: nelle ultime sei giornate la Sampdoria non ha mai vinto e ha portato a casa solo due punti, realizzando in totale solo due gol. La Samp, inoltre, non ha segnato nelle ultime due partite al Ferraris (Samp-Bari e Samp-Venezia), peggior risultato dal 2002. Il risultato lo mostra la classifica: penultima posizione, davanti solo alla Virtus Entella.

Domenica alle 17.15 contro l’Avellino, a Marassi, mister Lombardo – la cui panchina è in bilico dopo sole tre giornate – potrebbe cambiare qualcosa passando a un 4-2-3-1, col rientro tra i titolari di Pierini e Pafundi oltre a Brunori.