Salute delle donne, a Genova due giornate di visite senologiche gratuite senza prenotazione

Genova. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Genova, e il Comune di Genova uniscono le forze per portare la prevenzione oncologica direttamente tra le strade e gli uffici della città.

Due giornate dedicate alla salute femminile, con visite senologiche gratuite offerte alle donne, senza necessità di prenotazione. L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno congiunto con le istituzioni genovesi nel rendere la prevenzione un diritto concreto e accessibile, non soltanto un principio.

I due appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo, con un ambulatorio mobile allestito nel piazzale esterno del Matitone, la principale sede degli uffici comunali di Genova. L’iniziativa è pensata in modo particolare per le dipendenti del Comune di Genova, che potranno accedere a una visita senologica gratuita direttamente durante la propria giornata lavorativa, senza spostamenti e senza burocrazia. Un gesto concreto di attenzione verso chi ogni giorno lavora al servizio della città.

Il secondo appuntamento è per domenica 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, con l’ambulatorio mobile posizionato in Via Garibaldi 9, di fronte a Palazzo Tursi – sede storica e simbolo dell’amministrazione cittadina. Una domenica non casuale: nel giorno simbolo della condizione femminile, Genova scende in piazza per la salute delle sue donne, portando la prevenzione lì dove la città si riconosce e si raccoglie. L’appuntamento è aperto a tutte le donne, in un clima di festa e di consapevolezza.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno con accesso diretto senza prenotazione, grazie all’ambulatorio mobile della Croce Bianca genovese e agli specialisti della Clinica di Chirurgia Senologica e Senologia Villa Scassi.

Paolo Sala, presidente di LILT Associazione Provinciale di Genova, dichiara: “La prevenzione non è un appuntamento da calendario: è una scelta di vita che va sostenuta, facilitata, resa possibile ogni giorno. Portare l’ambulatorio senologico nel cuore delle sedi comunali, tra le colleghe e le cittadine, significa abbattere quella distanza — fisica e psicologica — che troppo spesso ancora separa le donne da un controllo che può salvarle la vita. L’8 marzo non è per noi una ricorrenza simbolica: è un’occasione preziosa per parlare di salute femminile con la serietà e la concretezza che merita. Siamo grati al Comune di Genova per una collaborazione che dimostra come istituzioni e terzo settore possano, insieme, fare la differenza nella vita delle persone”.

“La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per tutelare la salute delle donne e la loro qualità della vita – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni affinché i controlli siano semplici, accessibili e integrati nella quotidianità delle persone. Portare un ambulatorio mobile davanti alle sedi comunali e nel cuore della città significa abbattere le distanze, ridurre le barriere e favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce. La collaborazione con LILT rappresenta un modello virtuoso di lavoro condiviso tra pubblico e terzo settore per tradurre i principi in servizi reali. L’8 marzo è un momento di riflessione sui diritti e sulle opportunità delle donne: promuovere la prevenzione oncologica gratuita, senza prenotazione, significa affermare ancora una volta che la salute è un diritto che va sostenuto anche con azioni tangibili per mettere sempre al centro la persona e la sua tutela”.

“La salute delle donne è una priorità che riguarda tutta la cittadinanza e, come amministrazione, intendiamo trasformare la prevenzione in un’opportunità concreta, accessibile e vicina alla vita quotidiana delle persone – aggiunge l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi – Questa iniziativa, con la collaborazione, iniziata da subito, della sezione genovese di LILT, è un esempio di collaborazione tra istituzioni e terzo settore: insieme possiamo intercettare bisogni, prevenire fragilità e promuovere una cultura della salute che parte dall’ascolto e dalla prossimità. L’8 marzo non è soltanto una data simbolica, ma un richiamo all’impegno quotidiano per i diritti e il benessere delle donne. Offrire visite gratuite senza prenotazione significa abbattere barriere e mandare un messaggio chiaro: la prevenzione è un diritto, e Genova è al fianco delle sue cittadine”.

“Il tema della salute delle donne deve essere al centro dell’agenda pubblica, non soltanto nelle ricorrenze simboliche ma soprattutto nelle azioni quotidiane delle istituzioni – afferma la vicepresidente del Consiglio comunale di Genova Francesca Ghio – Insieme alla maggioranza, con questa iniziativa vogliamo affermare un principio semplice e fondamentale: la prevenzione è un diritto e deve essere facilmente accessibile a tutte e le istituzioni hanno il compito di facilitare questo processo. Portare le visite senologiche gratuite davanti alle sedi comunali e nel cuore della città significa avvicinare concretamente i servizi alle persone, riducendo ostacoli pratici e culturali che troppo spesso frenano i controlli. L’8 marzo è per noi un momento di consapevolezza e responsabilità: celebrare le donne significa anche tutelarne la salute, con azioni concrete e collaborazioni virtuose come quella con LILT. Ringraziamo tutti i professionisti e le professioniste, e le volontarie coinvolte per il prezioso lavoro al servizio della comunità genovese”.