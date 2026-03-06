Insulti sessisti sui social, Salis: “Associare documenti alle identità digitali, gli hater si nascondono dietro ai nickname”

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis in questi mesi ha denunciato diversi autori di commenti ingiuriosi pubblicati sui social network e ha sporto querela anche per alcune lettere minacciose arrivate a indirizzi personali e agli uffici del Comune.

I vari procedimenti aperti – di cui probabilmente Salis ha parlato anche durante il colloquio di ieri con il procuratore capo di Genova Nicola Piacente – non finiranno in fondo ai cassetti delle procure, alcuni sono in dirittura di arrivo e vedranno, probabilmente, il versamento di risarcimenti nei confronti della prima cittadina risarcita – solitamente questi casi terminano con delle mediazioni – risarcimenti che saranno devoluti in beneficenza.

A spiegarlo è stata la stessa sindaca Silvia Salis, questa mattina, a margine della presentazione di una app – “Mascherona” – realizzata da Rotary Club Genova, Centro Antiviolenza Mascherona e dpsonline per facilitare attraverso gli strumenti digitali le richieste di aiuto di donne e ragazze vittime di violenza.

Salis ha commentato: “Il centro antiviolenza Mascherona nel 2025 ha seguito oltre 500 donne e purtroppo sappiamo che le richieste di aiuto arrivano sempre più da giovani, questo dimostra che c’è un grande tema di violenza sulle donne e non è solo la violenza fisica, ma si parla anche di violenza economica e psicologica che sono quelle più difficili da rilevare e sono anche quelle più difficili da denunciare. Poi poi c’è lo stigma della vittima e quindi la vergogna di chi deve denunciare e si sente in qualche modo colpevole, un app e il suo modo anonimato possono aiutare a superare certi blocchi”.

Per quanto riguarda le denunce nei confronti dei suoi hater più violenti Salis spiega: “Continuerò a denunciarli, ovviamente sono tanti non si riescono a denunciare tutti, ma credo far arrivare alla fine i primi procedimenti sia un bel segnale e lo dico già adesso: qualsiasi tipo di di forma di risarcimento che riceverò sarà devoluto in beneficenza”.

“Credo che sia importante far capire alle persone che queste cose hanno un seguito, perché spesso si crede di poter buttare lì un commentino ed essere protetti da un nickname su Facebook – continua – non è così, perché poi quando parte una denuncia si arriva agli autori”.

Poi la proposta: “Sarebbe molto importante in questo Paese fare una rivoluzione culturale – dice Silvia Salis – cioè associare un documento d’identità al profilo Facebook o Instagram e a tutti i profili social, così magari, che ne so, quando Farfallina33 ti dice che sei una poco di buono, un’idiota, una stupida, una belina dei Parioli, ecco magari Farfallina33 ha un nome, un cognome e un indirizzo e quando ti dà un risarcimento, si accorge che ogni cosa che scrive è una sua diretta responsabilità”.