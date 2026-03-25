Primarie e non solo, incontro a pranzo tra la sindaca Salis e l’ex ministro Franceschini

Genova. Nel menù il dopo referendum, la tenuta della coalizione, l’ipotesi delle primarie, i progetti per la città. Incontro a pranzo oggi, nel centro storico di Genova, tra la sindaca di Genova Silvia Salis e l’ex ministro ed esponente Pd Dario Franceschini.

L’appuntamento, al quale hanno partecipato esponenti dem locali, è nato a margine di un impegno dell’ex ministro della Cultura presso il Mei, museo dell’immigrazione alla Commenda di Pré (struttura fortemente voluta dallo stesso Franceschini), sul tema del golpe militare in Argentina e della battaglia delle “Madres de Plaza de Mayo”.

Il pranzo a due giorni dalla vittoria del no al Referendum sulla giustizia e all’indomani del ritorno in auge del tema delle primarie su cui la sindaca Salis si è dichiarata contraria e lo stesso Franceschini ha invitato alla cautela, in alcune recenti interviste.

Sempre nelle ultime ore Franceschini, in un’intervista a La Stampa, è tornato a indicare Salis come una delle possibili protagoniste del campo largo. Lo aveva già fatto in passato, prima e dopo la campagna elettorale per le comunali.