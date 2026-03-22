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Nuova apertura

Rossiglione, inaugurato il nuovo asilo per i bambini della vallata

È dedicato a Rita Levi Montalcini, e accoglierà i piccoli studenti delle valli Stura, Orba e Leira e del basso Piemonte

Generico marzo 2026

Rossiglione. È stato ufficialmente inaugurato il nuovo asilo comunale Rita Levi Montalcini, a Rossiglione, che diventerà un polo di riferimento per tutte le famiglie delle valli Stura, Orba e Leira e a quelle del basso Piemonte.

“Le amministrazioni comunali in questi anni hanno creduto fortemente in questo traguardo, investendo risorse e impegno, ad iniziare dal Bando Periferie e dai fondi dei progetti aree interne, regionali, statali ed europei con l’obiettivo di garantire rette contenute ed accessibili”, fanno sapere dal Comune.

Il nuovo asilo è gestito dall’Associazione Umberto I, che ha partecipato all’inaugurazione sienite con i sindaci e ai rappresentanti dei Comuni, il direttore Sociale Vittorio Gallo, la Regione Liguria, la dirigente scolastica Ivana Ottonello e altri membri della comunità. La speranza è che la struttura possa incentivare un aumento demografico in un territorio che combatte da anni contro lo spopolamento.

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